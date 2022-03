My jsme chtěli rychle pomoci. Protože ti lidé jsou ve strašné situaci a potřebuji pomoci hned. Plačící děti, nechápající, co se kolem nich děje, proto jsme darovali především přesnídávky, sladkosti, plenky, vlhčené kapesníky i deky.

Zatím nevíme, co bude dál potřeba, ale vzniká spousta center. My jsme s kamarády něco chtěli udělat hned. Bylo to spontánní, ale naprosto úžasné!!! Lidé, známí, přátelé byli úžasní!

V neděli 27. února v brzkých hodinách byla pomoc na místě. Dary z Hranic dorazily na hranice s Ukrajinou a u města Krakovets byly předány potřebným.

Lenka Kopřivová

Výzva se objevila v sobotu na Facebooku Půjčovny Slavíč Jaroslava Tvrdoně Stavby a stroje ve Slavíči



Blesková pomoc Ukrajině

Vážení spoluobčané, chceme Vás požádat o přispění k humanitární pomoci pro Ukrajinu. Dnes dne 26.2.2022 od 12. do 15. hodiny budou v Hranicích stát u Hypernovy a Kauflandu polepené dodávky, kde můžete přinést trvanlivé potraviny, hygienické potřeby, dětskou výživu a vše, co by mohlo pomoci ukrajinským občanům zasažených válkou. Veškeré příspěvky budou transparentně evidovány.

Děkujeme za veškerou pomoc, kterou přinesete do označených dodávek pro pomoc Ukrajině.



Děkujeme všem dárcům za dary pro Ukrajinu

Ještě dnes snad auta odjíždí směrem na Ukrajinu s nejpotřebnějším vybavením lidem, kteří stojí v kolonách ke státním hranicím anebo jsou ve vnitrozemí. Další hmotná pomoc bude odvezena v následujících dnech.



Blesková pomoc Ukrajině aktualizace

Dnes dne 27.2. v brzkých ranních hodinách dorazily dodávky s Vašimi roztříděnými dary na hranice s Ukrajinou u města Krakovets a byly předány potřebným.

Děkuje všem dárcům, kteří se podíleli na sbírce. Jejich seznam naleznete ZDE