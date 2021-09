Jednotlivé kempy měly i své specifické podnázvy, které již mnohé napovídaly, například „Pevnost Boyard“ nebo „Společně to zmáknem“. Pochopitelně v současné době bylo potřeba vyhovět i protiepidemiologickým požadavkům, a tak kromě testování byla velká péče věnována i dezinfeci používaných prostor (třídy, chodby, školní klub). Velká část aktivit se odehrávala venku – venkovní učebna, hřiště, park, školní dvůr a v případě pobytového kempu Jeseníky. Pro děti byl kromě programu připraven i kvalitní stravovací a pitný režim.

Spolek přátel Cyrilometodějského gymnázia, který v příštím roce vzpomene již 30 let od svého založení, se drží svého poslání a cíle – spolupracovat a být nápomocen při výchovně vzdělávací práci Cyrilometodějského gymnázia a základní a mateřské školy, jež jsou jeho součástí. Ve spolupráci se Salesiánským klubem mládeže jsme uspořádali tři příměstské a jeden pobytový letní kemp a nabídli tak více jak šedesáti dětem možnost strávit pět prázdninových dní plných naučných, kreativních či pohybových činností pod vedením aprobovaných pedagogů volného času, katechetů a dobrovolníků z řad studentů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.