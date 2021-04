K rozhledně Kopanince jsme se chystali s rodinou už delší dobu. Chtěli jsme se vyhnout davovému šílenství, které jsme předpokládali na rozhledně na Velkém Kosíři, a proto jsme se o víkendu vypravili právě do Repech.

Počasí přálo, až na silný vítr. Autem z Prostějova nám to do Repech trvalo asi 20 minut. Zaparkovali jsme u Pensionu Lada a odtud pokračovali po pěkné asfaltové cestě mírně do kopce až k rozhledně. Nahoru na rozhlednu se dostanete přes automat. Vstupné stojí 20 korun a platba je možná i platební kartou.

Výlet na rozhlednu Kopaninku

Kopaninka měří 22,5 metru a jedná se stavbu z šesti dřevěných stojek, které obepínají železné schodiště. Postavena je na návrší nad obcí Repechy ve výšce 635 metrů nad mořem. Z vyhlídkové plošiny se vám za dobrého počasí a viditelnosti naskytnou výhledy na Drahanskou vrchovinu, Svatý Kopeček, Hostýnské vrchy a aktuálně zasněžené Jeseníky.

Vedle rozhledny stojí vzpomínkový kříž na Jana Usnula, který tragicky zahynul při záchraně tonoucího školáka na jezu Mlýnského potoka v Olomouci-Řepčíně v roce 2011.

Na zpáteční cestě se jsme se zastavili v Pensionu Lada na občerstvení z výdejového okénka. Naše dcera nakukovala do přilehlého jezírka a počítala plavající ryby a obdivovala i pasoucí se kozy hned vedle. Pro děti tedy značka ideál.

Výlet na rozhlednu Kopaninku

Výlet jsme si náramně užili a doporučujeme vřele všem, kteří mají malé děti a rozhodují se pro nějaký nenáročný výlet.

Vlasta Rýznarová