Letošní rok máme za sebou všichni mnohá omezení, i v našem sportu tomu tak bylo. Nejprve jsme nemohli trénovat, neboť jak známo, dračí lodě jsou kolektivní sport – na jedné lodi je 22 osob společně.

Vrahovická sací jednotka - Dračí lodě | Foto: archiv VSJ

Zúčastnili jsme se tří velkých závodů

Potom jsme mohli pomalu začít, ale organizátoři bohužel zrušili většinu závodů. Vydali jsme se tak celkem na 3 – do Jedovnic na rybník Olšovec, do Kvasic a nemohli jsme samozřejmě chybět na našem domáckém Plumlovském drakovi. Naše letošní výsledky bohužel za zmínku moc nestály, ale i přesto nás to neodradilo od dalšího trénování a hlavně dalších plánů do budoucnosti.