Letos je samozřejmě roční plán připraven stejně pečlivě a detailně. OVŠEM! Ze známých důvodů má nyní plán spoustu neznámých. A možná, že ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, bude vše úplně jinak. Uvidíme.

Školní rok se rozběhl na našem gymnáziu a na základní škole tak, jak jsme byli zvyklí, v kostele Povýšení sv. kříže v Prostějově, byť s rouškami. Naším vzdělávacím programem se jako červená nit táhne systém kurzů osobnostního rozvoje, který pro každou třídu dává téma zaměřující se na specifickou stránku osobnosti člověka a vztahů mezi lidmi.

Pro nové studenty primy a žáky 6. ročníků ZŠ vše začíná seznamovacím kurzem, jehož hlavním mottem je otázka „Kdo jsi?“ ve smyslu - S kým jsem vlastně v nové škole, třídě? Kdo jsou moji noví učitelé? Jaké to tu bude? Najdu nové kamarády? Jsme rádi, že při odjezdu domů většinou žádná z těchto otázek nezůstane bez odpovědi. Nově vznikající třídní kolektivy si na kurzu vyzkouší různé seznamovací, kooperativní či sportovní aktivity. Jako třída si rovněž vytvoří svá „pravidla“ chování a vztahů ve třídě, kterými se chtějí řídit.

Na kurzy jezdí spolu s třídními učiteli i kvalifikovaní pedagogové volného času, na některé i školní psycholog, a protože jsme škola církevní, tak také kněz, který pro zájemce připravuje i duchovní program. Novinkou pro letošní rok je právě účast školního psychologa. Mgr. František Zakopal je ve své funkci teprve od února.

Vinou uzavření škol od března do června mohl své aktivity rozvinout právě až se začátkem nového školního roku. Doprovázel kurz sekundy a 7. třídy ZŠ s názvem „Nejsem tu sám“. A právě z jeho prvních dojmů citujeme: „I přes věkový rozdíl mě žáci přijali velmi rychle mezi sebe i díky faktu, že jsem byl přímým účastníkem adaptačních a seznamovacích her. Jsem nesmírně rád, že díky jednotlivým aktivitám se nastartovala mezi žáky vzájemná spolupráce a akcelerace rozvoje. Dalším ziskem mé přítomnosti na kurzu bylo to, že se žáci nebáli mne kontaktovat a přišli si za mnou o radu. Taková spolupráce je pak do budoucna výborná pro obě strany,“ uvedl František Zakopal.

Minulý týden absolvovala jako poslední svůj kurz třída septima a jakoby i to počasí chtělo vyjádřit rozloučení s místem konání (Stará Voda v Jeseníkách), příjemně teplé a slunečné počasí skončilo, obloha se zatáhla a přišel opravdový podzim.

Autorka textu: Jitka Hubáčková, Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově