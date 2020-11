Co nejvíce v tomto boji pomáhá a čeho byste se měli naopak vyvarovat?

Rozhodně doporučuji pravidelnou konzumaci zejména listové zeleniny, vynikající jsou také nesolené ořechy (vlašské, arašídy, lískové atd.), ryby, či

luštěniny. Používejte kvalitní oleje jako například olivový, lněný.

Zdroj: archiv P. Podloučkové

Riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění pomůže výrazně snížit pohybová aktivita

Pravidelný pohyb je totiž stejně důležitý jako konzumace zdravé stravy. Musíte je však uplatňovat celoživotně, jinak postrádají smysl. Pokud nejste na pohyb zvyklí, zkuste začít pozvolna tím, co máte rádi. Postupně navyšujte délku trvání a počet dní v týdnu.

Zkoušejte nové a nové aktivity, které by vás mohly bavit

Nikdy se při pohybu nepřetěžujte, mohlo by dojít k trvalým následkům a od sportu by vás to akorát zbytečně odradilo. Zařazení pravidelného pohybu do vašeho života pro vás bude obrovskou výhodou. Zbavujete se nahromaděného stresu během dne, snižuje se riziko demence, zvyšuje se hormon dobré nálady, přestáváte mít neustálé chutě na něco dobrého, mizí pocit přejídání se, bude se vám dobře spát, budete se celkově cítit lépe, mít více energie, silnější imunitní systém, budete méně nemocní, zbavíte se nadbytečných kilogramů, posílíte srdce, svaly, zbavíte se toxických látek v těle, které se podílí na řadě onemocnění a mnoho dalšího.

Zdroj: archiv P. Podloučkové

Pokud z jakéhokoliv důvodu nemůžete ven

Na internetu naleznete spoustu videí s různými motivačními cviky nebo si můžete pořídit nějaký cvičební přístroj přímo domů. Naopak kouření, sedavý způsob života, nezdravá strava, dlouhodobý stres riziko srdečních komplikací mnohonásobně zvyšují. Dokonce některé studie uvádí, že pravidelným pohybem a vyváženou stravou se dá vznik kardiovaskulárních onemocnění, nepříznivých příznaků oddálit až o 20 let, a pokud máte pro co žít, tak si myslím, že prožít kvalitní život bez komplikací za to rozhodně stojí.

Autorka textu: Mgr. Pavlína Podloučková

Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví, certifikovaný Poradce pro výživu, odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Kontakty: pajapodlouckova@seznam.cz, www.zdravevestrave.cz, www.facebook.com/Zdravevestrave1/, Tel.: 605 300 835