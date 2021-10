Rád bych sdílel svou osobní zkušenost o popularitě Prostějova v cizině. Sice už nejsem více než 15 let občanem našeho „hanáckého Jeruzaléma“, ale přece jen, docela podrobně sleduji dění ve městě a jsem častým návštěvníkem kulturních, církevních i sportovních akcí a dění nejen v těchto oblastech. Více v článku Václava Adama, za který velmi děkujeme.

Prostějov. Fontána na Pernštýnském náměstí. | Foto: Vlasta Rýznarová

Prostějov je přece jen mým rodným městem, více než 30 let jsem tu bydlel a pracoval. Pokud mi to čas a technika dovolí, tak sleduji díky internetu i zasedání zastupitelstva města. Mohl jsem tak často vnímat i rozpravy ohledně toho, zda částky vydávané za propagaci města jsou nízké či vysoké, a jak se tyto výdaje odráží skutečně v propagaci města a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.