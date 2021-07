Jsou margaríny škodlivé?

V minulosti obsahovaly margaríny částečně ztužené tuky, které pro tělo byly zatěžující a zvyšovaly riziko celé řady onemocnění. Tento dřívější fakt však přetrvává dodnes a mnoho lidí se jim proto zbytečně vyhýbá.

Margarín se dnes skládá z kvalitních rostlinných olejů, tuků a vody. Rozhodně se nejedná o náhražku másla. Výhodou je, že na rozdíl od másla či sádla neobsahuje cholesterol.

Čtěte etikety

Výrobky setotiž liší v množství oleje a vody. Na co se při nakupování zaměřit? V první řadě namnožství tuků a na množství transmastných kyselin, které naše zdraví ohrožují a zvyšují riziko kardiovaskulárních onemocnění včetně problémů s cévami. Proto vybírejte takové výrobky, které mají množství transmastných kyselin co nejnižší. Zaměřte se i na množství soli, které by mělo být rovněž minimální.

A co říkáte na light výrobky, tuky?

Jsou škodlivé nebo naopak zdraví prospěšné? Rozdíl je v množství tuků tedy jeden bod pro light. Někteří odborníci doporučují jak light formu, tak i plnotučné výrobky, u kterých se snažte namazat menší množství.

A co klasické máslo?

Raději se mu vyhnout obloukem nebo to vůbec neřešit? Máslo obsahuje cholesterol, nasycené mastné kyseliny, které zdraví moc neprospívají. Pokud jste však zdraví, pravidelně se hýbete, jíte pestře, vyváženě s dostatkem vitamínů a minerálních látek, není důvod se máslu vyhýbat – opět doporučuji zlatou střední cestu, nic nepřehánět. Pokud si nevíte rady a pořád tápete, vyzkoušejte termizovamý sýr, obsahuje 4x méně tuku než máslo.

Rada na závěr?

Jste-li zdraví a aktivní, tuky střídejte, protože zásadní pro upevnění zdraví je ve stravě pestrost. Pokud však trpíte zdravotními omezeními, doporučuji se živočišným tukům vyhnout a preferovat tuky rostlinné, které jsou pro zdraví velmiprospěšné. Jednotlivé výrobky se mohou lišit kvalitou, množstvím tuku, solí a to je vždy nezbytné vzhledem k upevnění zdraví zohlednit, a proto věnovat pozornost čtení etiket.

Mgr. Pavlína Podloučková

Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví, certifikovaný poradce pro výživu, odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Kontakty: pajapodlouckova@seznam.cz, www.zdravevestrave.cz, www.facebook.com/Zdravevestrave1/, telefon: 605 300 835