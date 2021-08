Po školním roce stěhování z reality do virtuálního světa se o prázdninách Cipísčata dočkala tradičních letních programů. Letos to bylo cestování s Cipískem a pohádkový týden s úplně novými pohádkami. Děti a rodiče čekaly výlety s překvapením, spousta pohybových aktivit, maňáskové divadlo, karneval s pohádkovými úkoly, hledání pokladu i tvoření pro děti i dospělé.

Letní programy jsou připraveny vždy tak, aby se aktivně zapojili nejen děti, ale i rodiče. Děti tak mohou zažít své rodiče v jiných rolích, než jsou zvyklí. A to nejen v roli vlka či Karkulky.

Rodiny se nám vracejí na letní programy i několik let, nebo se svými dalšími dětmi, takže vymýšlíme stále nové aktivity. Velkou odměnou nám je, že jsme schopni zaujmout anebo i překvapit i ty, kteří s námi zažili už ledasco. Samozřejmě některé programy pro nové zájemce už mají tradici a vracíme se k nim řadu let, protože se osvědčily. Letos to ale bylo vše opět nově a jinak. A o překvapení, adrenalin a improvizaci tedy nebyla nouze. Po heslem Pipi Dlouhé punčochy: To jsme ještě nedělali, to nám určitě půjde, jsme si všichni dospělí i děti užili letní dny s Cipískem ve zdraví, v přátelské atmosféře a se smíchem.

Po červencových týdnech připravuje Cipísek na druhou půli srpna jednorázové programy pro rodiče s dětmi do jednoho roku v centru a pro ty starší v parku, samoobslužnou letní Cipískovu stezku s úkoly pro děti v Kolářových sadech a kolem Hloučely. Tam bude na děti čekat i vodník Hloučelák.

Od 16. srpna pak bude spuštěn také on-line zápis do podzimních kurzů. MC Cipísek nabízí programy pro rodiče s dětmi od miminek od tří měsíců až po předškoláky do pěti let. Zájemci získají informace o všech nabízených aktivitách a o zápisu na kontaktních adresách MC: www.mcprostejov.cz a www.facebook.com/cipisekprostejov nebo e-mailem: mcprostejov@centrum.cz

Krásné léto všem.

Markéta Skládalová