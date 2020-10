Pouze dva moravské týmy si na poslední chvíli účast rozmyslely, ale naopak dorazilo všech pět polských a jeden slovinský tým. Bohužel silný páteční noční déšť totálně zatopil všechny hřiště a tak pořadatelé museli posunout o hodinu a půl začátek turnaje.

To sice ještě drobně pršelo, ale hřiště již domácí pořadatelé dokázali upravit do hratelného stavu. Se zpožděním tak začal čtyřkolový švýcar s postupem do šestnáctky. Dohrávky pak byly zkráceny na skupiny po čtyřech.

Postup si do KO bojů po výborném zvěřinovém gulášku vybojovala většina favorizovaných dvojic. Mezi nimi nechyběly ani tři domácí týmy, které prošly i do osmičky. Tam se již nedostali překvapivě žádní cizinci.

Ve čtvrtfinále na sebe narazili Jirka Gratcl se Zbyňkem Jakešem a Tomáš Kutý s Laďou Mašláněm. Prvně jmenováni byli ve valšovickém derby úspěšnější a zůstali tak našimi jedinými zástupci, neboť se nezadařilo ani Martinovi Jakešovi s Pavlem Králem z Adamova.

Na bednu to nakonec valšovičákům Jirkovi a Zbyňkovi nevyšlo, neboť nad jejich síly byly dva krusímské týmy a tak na ně zůstaly nepopulární "brambory".

Putovní trofej a poháry si odvezli za vítězství Mirek Drmola s Robinem Konšelem, kteří porazili ve finále Pavla Bureše z Hapeku a Davida Bača z Orlové. Úspěšný den pro krumsínský petanque podtrhli třetím místem Pánek a Motl.

V dohrávkách pak v duelu o páté místo porazil Martin Jakeš Tomáše Kutého, takže ani domácí klub nedopadl tak špatně.

I přes počáteční ranní zdržení se podařilo turnaj dohrát do dvacáté hodiny a po vyhlášení vítězů a předání cen sponzorů, kterým tímto děkujeme, se poslední stateční vydali domů do tepla.

Autorka textu: Lenka Svobodová, členka SK petanque Valšovice