Houby rostou! Křemenáče i pravé hříbky jsou v plné polní. Vyrazíte na ně také?

Čtenář reportér





Ač to tak možná podle počasí nevypadá, houby opravdu rostou. Chce to mít trochu toho houbařského čuchu a srdíčka, ale úlovky, které poslali vášniví houbaři Martin Kubát a Josef Kovář, stojí za to. Za snímky oběma moc děkujeme.