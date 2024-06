Své úlovky z lesů mezi Ludéřovem na Olomoucku a Laškovem na Prostějovsku nám zaslala na fotografiích Veronika Řechtáčková. "Rostly přímo pod bukem," dodala houbařka.

Krásné dubáky našla přímo pod bukem čtenářka Deníku.Zdroj: se svolením Veroniky Řechtáčkové

Jste vášnivými houbaři a rádi byste se pochlubili svými úlovky? Rádi vaše houbařské úspěchy zveřejníme na stránkách Prostějovský deník. Stačí poslat e-mailem fotografie vašich nálezů a my už to zařídíme. Do předmětu uvádějte houby.