Houbařská výzva stále pokračuje aneb Hřiby v plné polní

Čtenář reportér





Co Čech, to houbař. Naše Houbařská výzva stále pokračuje! Čtenářka Vlasta Šimková nám do redakce zaslala fotografie nádherně rostlých hříbků. Pochlubte se i vy svými jedinečnými úlovky. Rádi je uveřejníme.

Hřib smrkový | Foto: Vlasta Šimková