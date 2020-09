Houbařská výzva stále pokračuje aneb Nejen bedlová úroda

Čtenář reportér





Co Čech, to houbař. Naše Houbařská výzva stále pokračuje! Čtenářka Vlasta Šimková nám do redakce zaslala fotografie svých úlovků. Bedlovou úrodu střídají krásně rostlí praváci, no není to nádhera? Pochlubte se i vy svými jedinečnými úlovky. Rádi je uveřejníme.

Už rostou... zajděte do lesa | Foto: Vlasta Šimková