V únoru vyhráli žáci Obchodní akademie v Prostějově 1. místo v Olomouckém kraji v soutěži studentských firem JA TOP logo společnosti JA Czech. I přes současnou nepříznivou situaci se vypořádali s touto událostí bravurně.

Praxe už během studia

Studentská firma je jedinečný vzdělávací program organizace JA Czech určený studentům středních škol zaměřených na reálné podnikání v rámci školní výuky. Tento praktický learning -by-doing program si klade za cíl, co nejvíce přiblížit problematiku podnikání a školní teorii nahradit skutečnou praxí.

Studentské firmy

Studenti mají za úkol vytvořit vlastní studentské firmy, vybrat si vhodný tým, zvolit produkt, vytvořit podnikatelský plán, rozpočet, uzavřít společenské smlouvy na rozjezd podnikání, vytvořit webové stránky, e-shop a zahájit skutečnou výrobu produktu. A to vše, včetně závěrečného ukončení firmy, vypracování videospotů, log, prezentací, výroční zprávy je třeba zvládnout během jednoho školního roku v rámci předmětu Základy podnikání.

Letošní školní rok to rozjelo sedm studentských firem

Ve školním roce 2020/21 bylo založeno na Obchodní akademii v Prostějově sedm studentských firem, které se zabývají výrobou svíček, domácí ekologické kosmetiky, ekologických hraček pro čtyřnohé miláčky, designovou výrobou roušek a triček, výrobou vonných dezinfekcí či profesionálním focením. I přes nepřízeň osudu, která postihla celý svět a přímé prodeje nebyly možné, se podařilo studentským firmám prodávat prostřednictvím vytvořených e-shopů a sociálních sítí.

Ocenění za nejlepší logo

V únoru byly tři studentské firmy Obchodní akademie Prostějov oceněny za nejlepší vizuální identitu s názvem JA TOP Logo. Soutěž poskytovala studentům příležitost soutěžit v oblasti grafického designu a produkce reklamního videa své studentské firmy. Přihlášené školy byly hodnoceny porotci z řad krajských firem, které tak žákům mohli rovnou poskytnout zpětnou vazbu.

Za usilovnou práci byli naši studenti odměněni a získali všechna tři umístění:

1. místo – Happy Doggo (hračky pro čtyřnohé miláčky a pamlsky)

2. místo – La vie design (designové roušky a dekorativní hrnky) a Dezi Bubbly (vonné dezinfekce).

Zástupci studentské firmy Happy Doggo, která se v soutěži umístila na 1. místě v Olomouckém kraji, se mohou těšit na návštěvu Evropského parlamentu ve Štrasburku. Celá návštěva bude probíhat za doprovodu europoslankyně Martiny Dlabajové, která převzala záštitu nad studentskými firmami. Gratulujeme!

Představení studentské firmy HAPPYDOGGO

Naše logo se skládá z názvu naší firmy a je doplněn o obrázek pejska – jezevčíka, protože podporujeme nadaci Jezevčíci v nouzi, z. s.. Naše logo vyplývá z činnosti, kterou se zabýváme – prodej a výroba hraček a pamlsků pro všechny čtyřnohé psí miláčky a také to, že chceme, aby každý pejsek byl happy. Prioritou při tvorbě loga pro nás bylo vytvořit jednoduché logo, které zaujme na první pohled a bude z něj vyplývat to, co děláme.

Petra Pavlásková