Na environmentální vzdělávací pořad o lišce Coco jsem se těšila. Kdo by nechtěl poznat „Coco a její dobrodružství“? Také děti z naší školky ze tříd Berušek, Žabiček a Kuřátek byly zvědavé, co uvidí v tělocvičně Tatranu.

V pondělí 15. listopadu 2021 před desátou hodinou šly děti se svými učitelkami směrem ke sportovnímu areálu Tatran Podbořany. Paní učitelky jim nesly v taškách bačkory, protože do tělocvičny se musí návštěvníci přezouvat.

Na lavičky a žíněnky si všichni diváci sedli potichu jako myšky, aby nevyplašily lišku, kterou lektor Radomil Holík vypustil z přepravní bedny. Liška oběhla a očichala tělocvičnu a pak se uvelebila v rohu pod žebřinami, odkud měla výhled na celou tělocvičnu a hlavně na všechny děti, které neznala.

Děti se dozvěděly o životě lišek spoustu zajímavých informací. A jako správný myslivec jim pan Holík popsal lišku i odbornými mysliveckými výrazy. Můžete se dětí doma zeptat, co si zapamatovaly z jeho vyprávění. Děti vám mohou vysvětlit, jak se jmenují části liščího těla: oháňka, slechy, morda, světla, běhy…

A také to, jak a proč tyto názvy v myslivecké hantýrce vznikly. A víte, jakou divokou slepičku může liška ve volné přírodě ulovit, když má hlad nebo když potřebuje nakrmit mláďata v noře? Třeba koroptev. Nepohrdne ani myškou a dalšími malými zvířátky.

A pokud lidé špatně zavírali kurníky a liška jim zakousla a odnesla slepici, byla to chyba lidí. Tito lidé se měli zlobit sami na sebe a nikoli na lišku, kterou v zimě hlad vyhnal až k jejich příbytkům.

Děti se dozvěděly, kdo naopak může ulovit lišku. Nejen myslivec, ale naše největší sova výr velký. Také orel dokáže chytit lišku. Tak to prostě v přírodě chodí. Ale na rozdíl od nás lidí, loví lišky jiné druhy zvířat pro svou obživu a nikoli pro potěšení z lovu nebo jako sport.

Pan Radomil Holík obohatil slovní zásobu našich dětí o další nová slova. Chtěl vědět, co znamená slovo trofej. Že to nejsou parůžky, které najdete po shozu v lese, ale musí to být zvíře, které myslivec uloví a má z něj potom kožešinu nebo parohy.

Také přinesl ukázat, jaké trofeje má. Kožešinu z jezevce a lišky, na které si děti mohly sáhnout a důkladně prohlédnout. Děti zjistily, že jezevec má chlupy drsné, zatímco liška jemné a příjemné na dotek. Děti si mohly prohlédnou také vypreparovanou kostru liščí hlavy, kde si mohly osahat ostré zuby.

Pokud se někdo chtěl pana myslivce na cokoli zeptat, měl možnost se přihlásit. Pan Holík ochotně zodpověděl otázky dětí i dospělých. Ale také se nás zeptal, co o liškách víme.

Jaká je liška? Proč se o ní říká, že je chytrá, mazaná, lstivá… Připomněl známou bajku O lišce a vráně. V bajce liška lstí dokázala získat od vrány sýr, na který měla velkou chuť.

Pěkný pořad se živou liškou se nám líbil, čas utíkal při zajímavém vyprávění a také liška se přišla dětem ukázat zblízka. Její pán ji lákal na mlsky, které házel do blízkosti dětí.

Na kraji lavičky seděla Lucka a protože se vůbec nepohnula, liška přišla až k ní a očichávala její okolí. Možná, že se liška z Prostějova chtěla víc seznámit s neznámými dětmi z Podbořan.

Nakonec děti „zatleskaly“ za hezký program, ale úplně jinak, aby lišku nepoplašily. Můžete u svých dětí zjistit, jak tleskají neslyšící lidé.

Děkujeme panu myslivci Radomilu Holíkovi za poučné a poutavé vyprávění a přejeme jemu i jeho svěřenkyni lišce Coco mnoho dalších spokojených diváků.

Eva Fošenbauerová,

MŠ Bratří Čapků, Podbořany

