Už ve 3. minutě odpískal hlavní arbitr za faul ve vápně hostí pokutový kop. Exekuci prováděl Všianský, ale gólman Vítek „tygřím“ skokem k tyči jeho střelu vyrazil a míč do autu odkopli hostující obránci.

V 7. minutě se zranil hostující obránce Čermák a musel být střídán Martinem Kolářem. Ve 12. minutě unikl po křídle hostující Gábor, ale jeho střelu srazil domácí bek na roh.

Klenovice pálily šance

První dvacetiminutovka se hrála stylem nahoru dolů za převahy domácích borců. Ve 27. minutě orazítkoval svojí střelou domácí Všianský tyč Vítkovy branky. Za bezbrankového stavu v poločase odcházela mužstva do kabin.

Ve 46. minutě unikl po křídle hostující Gábor, ale domácí brankář Polák jeho střelu zneškodnil. O šest minut později ostřelovali domácí borci Vítkovu branku a Hirschův pokus trefila další tyčku!

Smůlu protrhl Hirsch

V 58.minutě podnikli domácí rychlý brejk a Hirsch zblízka otevřel skóre zápasu - 1:0.

Po této obdržené brance hráči Hané přidali na tempu a hlavně přesnosti a v 77. minutě se jim podařilo vyrovnat. Hostující Typner zahrával trestný kop a míč z hlavičky Krupičky gólman Polák vyrazil a dorážející hlavička Gábora skončila za jeho zády – 1:1.

V 83. minutě si hostující Novák a Krupička dvakrát vyměnili míč a Novák přihrávkou pod sebe našel volného Gábora a ten zblízka střelou pod břevno otočil skóre zápasu – 1:2.

Domácí se i přes nesmírnou snahu a třetí nastřelenou tyč už k žádné vyložené šanci nedostali. A tak si Hanáci odváží velmi cenné tři body.

Stínem zápasu bylo vyloučení v nastaveném čase domácího Owusu za hrubé nesportovní chování. V příštím kole přivítají Hanáci v dalším derby na hřišti ve Vrahovicích v neděli 18. srpna od 10 hodin tým Sokola Otaslavice. Přijďte je povzbudit.

Spokojenost s body, hra se musí zlepšit

Hodnocení zápasu trenérem Hané Prostějov Lubomírem Kelucem: „V prvním mistrovském utkání jsme nastoupili hned u vítěze minulého ročníku. V krásném areálu, kde bylo jen škoda, že byla tráva trochu vyšší a tím i hodně pomalá.

Domácí do zápasu vstoupili mnohem lépe a hned od začátku utkání kopali pokutový kop, který Honza Vítek chytil. Po celý první poločas byli domácí lepší, my zbytečně předržovali míče a pak ho na poslední chvíli odehráli, kdy tím pádem bylo hodně ztrát míče a naběhali zbytečně iks kilometrů a potom není síla. Poločas skončil bez branek i proto, že i od nás bylo zakončení nekvalitní.

Ve druhém poločase šli domácí zaslouženě do vedení a tím nás to probralo a najednou jsme byli víc nebezpečnější. Nakonec se nám povedlo utkání otočit a zvítězit, ale musíme přiznat, že to bylo hlavně díky nekvalitě v zakončení domácích.

Tři body z Klenovic jsou vynikající, ale naše hra se musí zlepšit. Je potřeba být mnohem silnější na míči. Já se k rozhodčím nevyjadřuji rád, ale čím méně je rozhodčího vidět, tím lépe.“