Utkání začalo svižně a šance byly k vidění na obou stranách.

Skóre otevřel ´Ošla´

Ve 2. minutě centroval do vápna hostující Los a míč skončil těsně vedle Vojtáškovy branky. Z protiútoku střílel domácí Brázda přímo do náruče brankáře Vítka.

V 6. minutě podnikli domácí rychlý brejk, ale další střelu Brázdy vyrazil Vítek na roh. V 9. minutě hostující Los poslal ideální nahrávku Ošlejškovi a ten v klidu „šajtlí“ k tyči otevřel skóre zápasu - 0:1.

Otočka za pár minut

Ve 20. minutě podnikli domácí rychlý útok a Polepilovu střelu si srazil obránce Abrahám do vlastní branky – 1:1! Ve 32. minutě využili domácí zaváhání v obraně Hané a Petráš technickou střelou otočil skóre v prospěch Troubek – 2:1.

Domácí si body pohlídali

Ve druhém poločase opět domácí zatlačili a v 58. minutě lehkou střelou zvýšili Kollerem na 3:1! Hanáci se snažili ve zbytku zápasu aspoň trochu korigovat skóre, ale smůla a zmar se jim lepily na kopačky. V samotném závěru ještě domácí po přečíslení zvýšili Vojtáškem na konečných 4:1.

Trenér Hané Lubomír Keluc: "Druhé venkovní utkání vyhráli domácí zaslouženě, chtěli, pracovali a my jim to svým přístupem darovali. Takto by se Haná prezentovat neměla a už nebude. Gratuluji domácím k vítězství. Je dobře, že i takové mužstvo dostane pohlavek, protože nic není zadarmo."

Šanci na nápravu budou mít Prostějovští v sobotu 31. srpna. Na hřišti ve Vrahovicích přivítají Lipník nad Bečvou. Utkání má výkop v 10 hodin.