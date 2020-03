Děti z Myslejovic vyrazily uklízet okolí vesnice

Čtveřice dětí z Myslejovic se rozhodla, že na svých procházkách udělá něco pro své okolí. Konkrétně se jednalo o sourozence Kristýnku a Dominika (10 a 8 let) a Veroniku a Honzu (11 a 8 let). Všichni si vzali rukavice a igelitové tašky a vydali se napříč vesnicí a do jejich přilehlých částí sbírat odpadky válející se v příkopech a na louce.

Svou iniciativou udělat své okolí hezčí, děti z Myslejovic inspirují nejen děti, ale i dospělé | Foto: Lenka Pospíšilová/čtenář reportér