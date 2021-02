Pohybem ke zdraví a kondici

Pohyb a sportování znamená zdraví, posílení imunity, snížení civilizačních chorob jako jsou například infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, obezita, ale i deprese a další.

Tím dochází ke zlepšení zdraví ve společnosti a uleví se i zdravotnickému systému. Pohyb a v našem případě jízda na kole, je ideální vyžití. Na kole se dá jezdit po silnici, cyklostezce, polní cestě. Proto vznikl projekt Cyklovize 2030, jehož mottem je: Vyjet z domu na kole bezpečně do práce, na nákup, na výlet, do jiné části kraje a zároveň propojit kraje. Na kole, koloběžce, elektrokole bezpečně a v jakémkoliv věku. S rodinou, s dětmi, se všemi, kteří se rádi pohybují.

Navíc síť cyklostezek nám nabízí v regionu i v kraji několik výhodných možností. Kromě bezpečnosti při cestě na výlet, či do práce, jde také o významný rozvoj nejen cykloturismu v regionech. Tím dostává šanci nejen prezentace regionálních produktů, ale také návaznost cyklostezek, kdy lidé mohou takzvaně od domu vyrazit třeba z centra Olomouce do Jeseníků a nebo přes další kraje klidně až do Vídně.

Projekt Cyklovize 2030

Nejde však jen o Olomoucký kraj, kde nejen hejtman podporuje tuto vizi. Podpora zní i od známých cyklistických osobností jako například od bývalého profesionála, českého reprezentanta v silniční cyklistice Tomáše Konečného, který se zúčastnil řady závodů Grand Tour včetně Tour de France, zvítězil v jedné z etap španělské Vuelty a nyní pracuje jako reprezentační trenér u Českého národního týmu v silniční cyklistice.

Tomáš KonečnýZdroj: archiv M. Frantíka



Také Lada Usnulová Kozlíková, nejúspěšnější česká cyklistka, šampionka České republiky, mistryně světa, vicemistryně světa a čtyřnásobná mistryně Evropy a v neposlední řadě také účastnice tří olympiád – Sydney, Atény a Peking.

Lada Usnulová KozlíkováZdroj: archiv M. Frantíka

A jak do projektu můžete zapojit vy občané-cyklisté?

Stačí jen maličkost. Obraťte se na své město či obec s dotazem: „Kolik kilometrů cyklostezek chcete realizovat do konce roku 2023 a případně kolik budou stát?“ Informace prosím pošlete na info@dobramesta.cz

Údaje budou zveřejněné na webových stránkách www.citychangers.eu, v sekci cyklistika. Projekty cyklostezek se dostanou do celkové databáze, díky které bude možné lépe prosazovat cyklostezky napříč krajem a celou Českou republikou.



Nyní evidujeme celkem 309 projektů, díky kterým bychom vybudovali 475,9 kilometrů nových cyklostezek. Pojďte do toho s námi a budeme rádi, když každý z vás se k nám připojí. Sběr podkladů chceme realizovat do 28. února.





Michal Frantík