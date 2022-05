Na výrobu jsme spotřebovali asi 600 proutků a dělali jsme to asi 12 hodin včetně stříhání. Pomlázka vznikla na oslavu mého narozeného vnoučka Matěje Bezděka.

Takovou pomlázku jsme již upletli v roce 2009, měřila 11 m a 11cm. V roce 2010 jsme upletli 12 m a 34 cm.

Od té doby nebylo možné najít takové množství prutů, až letos kdy nám pomohli bobři, kteří okousali malé vrby a ty pak vyrašily.

Každý nám říkal, ať to dáme do Pelhřimova, do knihy rekordů, tak jsem ze srandy vyplnil formulář a oni nám to přiznali jako český rekord.

Rekordní naplétaná pomlázka byla registrovaná do České databanky rekordů Agentury Dobrý den, spravující expozici Muzea rekordů a kuriozit Pelhřimov, dne 21. dubna 2022.

Petr Těšický

