Čtenáři zvou na výlet. Okolí Horní Lipové láká na nádherné výhledy i Lesní bar

Čtenář reportér





Nasednout do vlaku a vydat se vstříc krásám Jeseníků. Přesně takový plán měla Lenka Hoffmannová ze Šumperka. Během výletu pořídila kouzelné snímky jesenické přírody. Její toulavé boty ji zavedli až do Lesního baru nad Horní Lipovou, kde si dopřála zasloužený odpočinek. Podívejte se do galerie a nechejte se inspirovat, kam vyrazit na výlet.

Výlet do Horní Lipové a návštěva Lesního baru | Foto: Lenka Hoffmannová