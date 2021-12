Z Hranic přes Potštát směrem na Olomouc nelze minout malou, ale určitě zajímavou obec Kozlov.

Svou nadmořskou výškou 620 m. n. m. patří k nejvýše položeným obcím olomouckého okresu. Jde o malou vesnici vyčleněnou z Vojenského újezdu Libavá teprve k 1. lednu 2016.

Malá počtem obyvatel, žije jich zde jen něco přes dvě stovky, hlavně však důležitá jako východiště turistických tras. Fotografie přibližují dvě nenáročné trasy vhodné i pro rodiče s malými dětmi.

Jedna vede z Kozlova k pramenům významné evropské řeky Odry, druhá opačným směrem k bývalé obci Ranošov. Pokud mluvím o pramenech Odry v množném čísle, skutečně se nejedná o překlep.

Dnes jsou díky lidem ze státního podniku VLS zpřístupněny veřejnosti oba prameny této řeky. V minulosti si nárokovaly výsadu pramene Odry na svém katastru hned dvě obce.

Jednou z nich byl právě Kozlov, jehož pramen se považuje za ten hlavní, druhou obcí byl Varhošť, dnes již neexistující obec pohlcená vojenským prostorem. Nad hlavním pramenem je vybudován dřevěný přístřešek, od něj vede pohodlný povalový chodník k hornímu prameni.

Ti zvídavější turisté jistě ocení informační tabule umístěné podél turistické trasy a seznamující návštěvníky s faunou i florou, s historií osídlení oblasti i její současností. Ještě nedávno nebyl horní pramen vůbec přístupný a ten „kozlovský“ byl v hlubokém lese.

Okolní lesy však podlehly kůrovci a přírodě i za pomoci člověka bude trvat desítky let, než je budou moci hlavně další generace vidět v plné kráse.

Opačným směrem od Kozlova se pohodlnou cestou můžete dostat až do místa, kde stávala obec Ranošov. Z ní zbyla do dnešních dnů na horním konci bohužel pouze budova staré hájovny a na tom dolním zase pomník padlým obyvatelům Ranošova, kteří zahynuli v 1. světové válce. Zbytek vesnice byl, jak uvádějí kroniky, „zaorán“ do země.

Pozornosti návštěvníka určitě neunikne starý hřbitůvek, který sloužil v minulosti oběma sousedícím obcím. Nemůžete jej minou, od Kozlova je, co by kamenem dohodil a cesta vede přímo kolem něj.

Stojí za to jej navštívit a přečíst si třeba nápisy na náhrobcích. I ony vypovídají o původních německých obyvatelích, o jejich nelehkém živobytí v tomto drsném kraji.

Pokud už budete v Ranošově, odbočením z cesty vpravo vás turistické značení dovede až na Zákřovský žalov. Místo v lese, kde najdete velký kamenný pomník věnovaný památce obyvatel Zákřova a Tršic, upálených ruskými kozáky v německých službách.

Právě v těchto místech, nedaleko osady Kyjanice, bylo na samém konci druhé světové války, 18. dubna 1945, utýráno a nakonec v dřevěné lesní boudě upáleno 19 mužů a chlapců.

I tato událost dokresluje syrovost tohoto kraje. Je drsný nejen svým podnebím, ale i dějinnými událostmi a zvraty. Je stále neobjeven a pozornost si určitě zaslouží.

Karel Machyl

