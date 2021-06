Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna, a to platí i v životě

Mohli bychom si vážit věcí, které jsou pro nás samozřejmost. Hodně lidí si to v této době uvědomilo. S tímto citátem souhlasím. Sama se snažím vážit si i nejmenších věcí, i když je to těžké. Zapomínám vážit si toho, že jsem zdravá, nebo že můžu vidět očima a můžu si zajít do přírody dívat se na tu krásu. Kdybychom se všichni řídili tímto citátem, byli bychom šťastnější a prožívali bychom tyto věci více. Pro mě byla vždy samozřejmost mít rodinu, ale čím jsem starší, tak si uvědomuji, že tady pro mě nebude navždy. Děsí mě tato myšlenka, ale snažím se na to až tolik nemyslet. Za chvíli mi bude osmnáct a až se třeba za pět let odstěhuji, tak přijdu o takovou tu jistotu mít vše.

Nám přijde jako samozřejmost, že máme kde bydlet, že máme co pít, co jíst, že nám je teplo, ale někdo toto nemá a dal by vše za to, aby to měl. Můžeme se vždy na někoho spolehnout, kdo nám s čímkoliv pomůže. Bereme jako samozřejmost, že máme elektřinu, ale kdyby najednou přestala jít na celé zeměkouli, tak by to bylo katastrofální. Naše země je poklidná, ale někde v ostatních zemích, mají lidé strach vyjít z domu, aby je někdo nezabil, nebo někoho blízkého.

Nynější dobu tento citát vystihuje, protože dřív pro nás bylo normální jít někam ven a nebát se, že se nakazíme aktuálním virovým onemocněním. Zašli jsme si nakoupit do obchodu, sednout si s kamarády do kavárny, ale teď je to nemožné. Přitom jsme si toho nevážili, protože to pro nás bylo normální. Každý se navštěvoval se svou rodinou, ale teď se bojíme o své blízké a raději zůstáváme doma. Děti si uvědomily, že si váží toho, že můžou chodit do školy (psáno v době uzavření škol a obchodů - pozn. red.).

Važme si všeho, co máme. Až to nebudeme mít, budeme vzpomínat i na tu nejmenší maličkost, kterou jsme měli.

Dominika Mádrová, studentka Obchodní akademie Prostějov