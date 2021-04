Nesuď knihu podle obalu

Myslím si, že většina z nás během svého života už slyšela, že nemá soudit knihu podle obalu. Osobně jsem tuto frázi slyšela pouze ve formě metafory, když se lidé snaží dávat drahocenné rady převážně o zevnějšku určitých jevů nebo ostatních lidí. Ale tato myšlenka mi proběhla hlavou i při nákupu nějaké knihy a zajímalo by mě, zda to mají podobně i ostatní lidé. Je to dobrá rada a můžeme se jí řídit?

Neříká nám právě obal knihy nebo jakéhokoli jiného produktu to, co chceme vědět? O jaký typ knihy se jedná, zjistíme tím, že prozkoumáme její obal. Domnívám se, že člověk pozná podle zjevu knihy, že se jedná o kuchařku a jestliže hledá detektivku, nemá význam ztrácet čas zkoumáním všech knih. Kdybychom neměli soudit knihu podle obalu, proč by někdo vynakládal energii a čas na to, aby daný obal vytvořil? Vím, že obal chrání knihu, ale kdyby byl tak nepodstatný, nestačilo by, aby byl pouze jednobarevný? Dle mého názoru obal knihy nebo výrobku je nápomocný, protože se jeho prostřednictvím stává více originální. Myslím si, že obdobné je to i u lidí, kteří se prezentují právě svým vystupováním a vzhledem.

Na druhou stranu uznávám, že za tímto citátem je nějaká pravda. Když se člověka zeptám na to, jaká byla kniha, nikdy mi nezačne povídat o tom, jaký měla obal, ale o jejím obsahu. Mým názorem je, že obal je nedílnou součástí knihy, který mnohdy skrývá její význam. Nevím, jestli znáte někoho, kdo by si nekoupil knihu, protože mu její obal nepřišel pěkný nebo zajímavý, ale já jsem se osobně nikdy s takovou situací nesetkala.

Na knihách i na lidech je toho mnohem více než pouze zevnějšek, ale to neznamená, že ho lze ignorovat. Myslím si, že přenesení této metafory na lidi je mnohem komplikovanější než soudit skutečné knihy. Každý má jiný styl a názor, proto každého zaujme jiná kniha. Upřímně si nemyslím, že by někdo odmítl číst knihu, kvůli tomu, jaký má obal, ale člověk nikdy neví. Vidím, že tato fráze je vhodná pro povrchní lidi, ale myslím si, že čím více se opakuje, tím víc ztrácí svůj význam.

Studentka 3. ročníku Obchodní akademie Prostějov