Teorie pravděpodobnosti: Čím více přání máš, tím víc se ti jich splní. Nejdůležitější je nepřestat snít

Tento citát je mým oblíbeným a snažím se jím v životě řídit, protože mu věřím. Vždy, když se nad tímto citátem zamyslím, uvědomím si, že jednou z nejdůležitějších věcí v životě je nepřestávat snít, mít svá přání a věřit ve své sny a sám v sebe.

Proč mít přání a sny?

Kvůli snům a přáním žijeme. Sníme už od dětství, doufáme, věříme v podstatě po celý náš život. Snům jsou někteří schopni obětovat celý život. Sny a víra jsou naším hnacím motorem, který nás žene kupředu. Myslím si, že mít svá přání a sny je velice důležité, a často jim podřizujeme naše chování a rozhodování v konkrétních situacích. Je to náplň našich životů.

Co bychom byli bez víry?

Každý v něco věříme. Nejdůležitější je věřit v sám sebe - ve své schopnosti, znalosti, ochotu učit se novým věcem a nikdy se nepodceňovat. Ať už je to štěstí, láska, rodina, přátelé nebo i samotný osud. Každý z nás v něco věří, ani si mnohdy neuvědomujeme, v co konkrétně.

Co je mým snem?

Na první pohled jednoduchá otázka, ale v nelehké době. Narážím na překážku, která teď brzdí nás všechny. Mým největším přáním je nyní, aby se naše životy vrátily zase do normálu. Nic jiného si teď nepřeji. Chybí mi můj život, který jsem měla. Chybí mi kamarádi, ale i škola. Nikdy jsem si nemyslela, že bych to řekla, ale ano, chybí mi škola. Vrátit se zpět do školní lavice je nyní mým největším přáním.

Doufám, že již v brzké době se situace natolik zlepší, aby jsem se mohla potkávat s kamarády, sedět ve školní lavici, diskutovat se spolužáky a učiteli o běžných věcech, nemuset mít roušku a volně dýchat jako za “starých” časů.

Nela Růžičková, studentka Obchodní akademie Prostějov