Buď sám sebou. Všichni ostatní jsou už zabraní. Čím více přání máš, tím víc se ti jich splní… Studenti prostějovské obchodky se zamýšleli ve svých úvahách právě nad takovými citáty. A vy se do nich můžete s chutí začíst každou středu

Být sám sebou, to je oč tu běží... | Foto: Pixabay.com

Už od útlého dětství nám lidé říkají, jak bychom se měli nebo neměli chovat, co je špatné, a co je dobré nebo také, co je normální, a co není. Přirozeně chceme do společnosti zapadnout. A to nás vede k neustálému strachu, že neuděláme na ostatní dobrý dojem.