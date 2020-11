Prostějovský Cipísek nezahálí ani v síti. Vzhledem ke stávající situaci je Mateřské centrum Cipísek od 22. října zavřeno, ale to neznamená, že se u Cipíska nic neděje.

On-line dýňování s Cipísekem | Foto: archiv MC Cipísek Prostějov

Facebooková skupina Rodičovské inspirace MC Cipísek

Kromě toho, že vznikají plány, co dál, probíhá velký úklid a opravy vybavení, přestěhoval se Cipísek zase do virtuálního světa. Stejně jako na jaře, kdy vznikla po vyhlášení nouzového stavu facebooková skupina pro maminky s malými dětmi Rodičovské inspirace MC Cipísek aneb Nemůžeme spolu býti, zvládneme to zatím v síti.