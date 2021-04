A proto se Mateřské centrum Cipísek v Prostějově spojilo s touto organizací, aby se propojily generace dětí, jejich rodičů a seniorů, o které pečuje prostějovské Centrum sociálních služeb. Právě pro seniory vytvářely maminky s dětmi přáníčka k letošním Velikonocům.

Velikonoční přání pro seniory

Mateřské centrum Cipísek se věnuje podpoře mateřství, rodičovství a zdravých vztahů v rodině a nabízí programy pro rodiny s dětmi do šesti let. Od začátku pandemie se Cipísek snaží propojovat virtuální svět s tím reálným a nabízí tak podle aktuálních možností reálné a on-line aktivity pro rodiny s dětmi. Před Velikonocemi proto proběhla on-line výzva vytvořit přání radostí pro seniory v domovech a rodiče s dětmi ji nadšeně přijali. Kdo chtěl, mohl si přijít do MC pro výtvarný materiál, kdo chtěl mohl tvořit z vlastních zdrojů. Sešla se pak spousta přání a také velikonočně namalované kamínky, které tvořili děti a rodiče opravdu s radostí. Jak někteří rodiče napsali do MC, měli při tvoření s dětmi možnost si popovídat o tom, že jsou babičky a dědečci, kteří třeba nemohou bydlet se svoji rodinou nebo sami a potřebují jinou péči. A to bylo pro rodiny a děti také velkým přínosem.

Velikonočních přání určených seniorům se v Cipísku sešlo opravdu hodně.Zdroj: se souhlasem Mateřského centra Cipísek v Prostějově

Předání přání

Na Zelený čtvrtek v Mateřském centru Cipísek předala jeho lektorka Markéta Skládalová přání paní Aleně Hálkové z organizace Mezi námi, o.p.s. Z jejich rukou pak převzala přání pro seniory aktivizační pracovnice Ludmila Pudová v Centru sociálních služeb. Věříme, že se dobrá a smysluplná spolupráce podařila a radost byla na všech stranách. A že tato spolupráce bude pokračovat i do budoucna.

Týdenní on-line výzvy, webináře i poradenství

Mateřské centrum Cipísek nemůže mít vzhledem k epidemii a vládním nařízením otevřeno, přesto se ale snaží nabízet dál svoje služby. Kromě individuálního poradenství nebo webinářů pro rodiče jsou to především týdenní on-line výzvy, které probíhají ve facebookové skupině Rodičovské inspirace MC Cipísek.

Ta sdružuje rodiny s dětmi do šesti let a vznikla loni na jaře. S původním plánem, že bude jen dočasná. Nyní propojuje rodiče s dětmi a Cipíska už přes rok. V březnu proběhly týdenní výzvy na téma rozhýbejme svoje těla, pak barevný týden plný tvoření a pokusů, nechyběly inspirace na činnosti s dětmi doma i venku. Před Velikonocemi připravil Cipísek pro děti a rodiče stejně jako v zimě zpestření procházky v Kolářových sadech, kde je čekala samoobslužná cesta Ahoj, jaro plná jarních a velikonočních úkolů.

Jarní stezka v Kolářových sadech.Zdroj: se souhlasem Mateřského centra Cipísek v Prostějově

Týdenní výzva ke Dni Země

I na duben připravuje Cipísek další on-line aktivity, které budou inspirovat k pohybu, tvoření, ale i péči o naše okolí. Tam bude určitě směřovat týdenní výzva ke Dni Země. Kromě on-line aktivit Cipísek chystá i další samoobslužnou stezku na téma dopravy a taky čarodějnický týden.

A hlavně už se moc těšíme na děti a rodiče v reálných programech. Mezitím se samozřejmě snažíme shánět podporu prostřednictvím dotačních programů, protože od Vánoc je kvůli zavření bez jakéhokoliv příspěvků od návštěvníků. Přesto věříme, že se podaří tuto složitou dobu překonat a dveře Cipíska se zase otevřou.

Mateřské centrum Cipísek děkuje všem za dosavadní přízeň a podporu.

Bližší informace o všech aktivitách MC Cipísek najdete zde a nebo na facebooku.

Markéta Skládalová