Rodiče i děti se navzájem poznají v nových rolích a užijí si společný čas netradičně společně s ostatními rodinami. Stejně jako v průběhu roku vzniká na našich akcích v létě mnoho přátelství a rodiče pak podnikají další akce už bez nás, což nás neskutečně těší. I to, že přátelství přetrvávají mnoho a mnoho let.

Pozdravy z celého světa

A kdo se nezúčastnil letních programů, i tak mohl s Cipískem cestovat. Koncem školního roku jsme rozdávali záložky a kalendáře s Cipískem a ve facebookové skupině pak vznikla výzva na prázdniny: Poslat pozdrav s Cipískem ostatním. A tak nám přišly fotky s Cipískem z procházky v lese za Prostějovem, z Krkonoš, z Prahy i z Lisabonu, z Kréty nebo dokonce i z Bali. Akorát v Chorvatsku zatím asi Cipísek nebyl…

Nový školní rok je za dveřmi

V srpnu už se v MC gruntuje a připravuje na nový školní rok, který bude zahájen v pondělí 2. září. MC Cipísek nabízí denně dvouhodinové programy pro rodiče s dětmi od 3 měsíců do tří let.

Program je připraven podle týdenních témat s respektem k vývoji dětí. Část programu je řízený a strukturovaný 45-60 minut (společné pohybové, výtvarné a hudební aktivity). Část programu je volná herna pro spontánní aktivity (60 minut). Rodiče mají v rámci programů možnost sdílení, individuální rodičovské konzultace, výpůjčky knih s rodičovskou tématikou atd.

Mimiklub, Broučci, Zajíčci a Méďové

Kurzy s Cipískem probíhají v osmi týdenních cyklech ve skupinách pro rodiče a děti podle věku dětí - Mimiklub, Broučci, Zajíčci a Méďové. V Mimiklubu pro maminky s miminky od 3 do 8 měsíců od září nabízíme společný program MC a nově i program s fyzioterapeutkou (manipulací s dětmi s ohledem na zdravé držení těla maminek i v souladu s psychomotorickým vývojem dětí, cvičení na posílení středu těla i pánevního dna).

MC nabízí už 16 let také dramaticko-výtvarný kroužek Hrátky s pohádkou pro předškolní děti od 3 do 5 let, a protože děti odrůstají a nastupují už do školy, tak se po třech letech uvolnila v kroužku místa. Každý týden bude jako vždy s jinou pohádkou. Tvoření, podpora kreativity, zručnosti i fantazie dětí.

Rodičovské besedy

V září se rozběhnou také pravidelné rodičovské besedy, v září bude na téma Sourozenci. Besedovat se bude o tom, jak podpořit zdravé vztahy mezi dětmi, jak se připravit na příchod dalšího dítěte, jak podporovat sourozenecký team a přitom podpořit jedinečnost dětí.

Beseda proběhne 25.9. v podvečer s lektorkou MC a autorkou knihy Sourozenci O spravedlivé výchově Mgr. Markétou Skládalovou. Rezervace na besedu je potřeba také předem jako na všechny akce MC Cipísek.

Připravujeme i další podvečerní rodičovské besedy o komunikaci v rodině, o výchově dnešních dětí, besedy o první pomoci pro rodiče, semináře spokojená máma, besedy o sociálních sítích, umělé inteligenci a vlivu internetu, kreativní večer pro maminky a další jednorázové akce pro celou rodinu. Rodičovské besedy probíhají v podvečer, semináře v sobotu dopoledne, podle aktuálního rozpisu a jsou určeny nejen stávajícím návštěvníkům MC, ale i veřejnosti.

Zápis do programů probíhá on-line přes registrační systém https://mcprostejov.webooker.eu/On-line se mohou rodiče také do facebookové skupiny Rodičovské inspirace MC Cipísek, kde rodiče mohou sdílet svoje inspirace na činnosti s dětmi, navzájem se propojit s ostatními rodinami a získat aktuality MC Cipísek.

Bližší informace a rezervace na: www.mcprostejov.cz