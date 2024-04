Jako každý rok koncem dubna se v prostějovském Mateřském centru Cipísek konal celotýdenní čarodějnický slet. Ve všech pravidelných programech měli rodiče s dětmi v kostýmech připraveny čarodějnické úkoly, tvoření i společný program plný tanečků, zpívání i čarování.

V Mateřském centru Cipísek se čarovalo celý týden. Foto: Markéta Skládalová, se svolením | Foto: Deník/VLP Externista

Aktivně se zapojily děti, ale i maminky, tatínci a babičky, kteří se pravidelně účastní programů s Cipískem. V čarodějnickém týdnu Cipísek uzavřel také letošní cyklus rodičovských besed, které budou probíhat zase až od září.

U radnice houkaly sirény. Předvedly se složky IZS. Podívejte se

V květnu čekají ale rodiče ještě workshopy první pomoci se záchranářem D. Šmidrou a pro maminky je připraven kreativní podvečer s malováním na hedvábí.

Rodiče s dětmi pak čekají tematické programy až o konce června v MC a v případě vhodného počasí i venku.

Běh osvobození ve Vrchoslavicích se blíží. Oslavte významný den pohybem

V květnu samozřejmě nebude chybět tradiční týden pro rodinu, kdy tvoříme společný projekt. Letos to bude na téma Rodina v síti.

Mezitím Cipísek připravuje i letní příměstské programy pro rodiče s dětem na téma pohádek a cestování.

Mateřské centrum Cipísek nabízí už 25 let pravidelné programy pro rodiče s dětmi od tří měsíců do pěti let, rodičovské besedy a semináře, jednorázové akce pro rodiny s malými dětmi i individuální konzultace. Na besedy a semináře mohou se mohou přihlásit i ti, kteří do pravidelných programů nechodí.

Zdroj: Deník/VLP Externista