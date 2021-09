I když počasí nebylo úplně letní, na kvalitě závodu to nic nezměnilo a k vidění bylo přes 40 závodních posádek. Závodilo se opět na tratích 200 metrů a 1 kilometr, a nově také na trati 500 metrů - O pohár primátora; libovolná účast.

Krásný závod, skvělá atmosféra a nepříznivé počasí. V takovém duchu se nesl závod dračích lodí na Plumlovské přehradě na konci srpna. Jak se umístily prostějovské Rebelky a kolikrát to zacinkalo? Více v článku Pavly Dřímalové, za který moc děkujeme.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.