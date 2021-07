Závod se konal na 1,3 kilometru dlouhém okruhu v Lašťanech. V kategorii žen zvítězila Nikola Bajgerová z týmu Team Dukla Praha s 26 body před úřadující mistryní republiky a stájovou kolegyní Jarmilou Machačovou s 21 body a na třetím místě se umístila mladičká talentovaná závodnice Kristýna Burlová s 15 body.

Po prvním bodování se odpoutala od pelotonu úřadující mistryně republiky Jarmila Machačová. V zápětí se za ní do úniku vydala její stájová kolegyně Nikola Bajgerová. Následně se tyto závodnice spojily a ve dvojici pokračovaly dál. V druhé polovině závodu peloton dojel tuto uprchlou dvojici a v závěru spurtoval celý peloton. Rozhodně se neztratila ani prvním rokem žena Kristýna Burlová, která se ještě v minulém týdnu věnovala hlavně maturitě a rovnou, takzvaně ze školních lavic, skočila do závodu. I přesto, že v podstatě teprve začíná, nikterak to neovlivnilo její výkon v závodě, a tak si zaslouží velkou pochvalu.

V kategorii juniorek zvítězila Nela Slaníková z týmu Kreuziger Cycling Academy, před dvojicí z týmu BRILON RACING TEAM MB Kristýnou Zemanovou a Kateřinou Hladíkovou.

Dívky z Dukly s trenéremZdroj: Michal Frantík

Vybrané výsledky:

ŽENY

1. Bajgerová Nikola Team Dukla Praha 26 bodů

2. Machačová Jarmila Team Dukla Praha 21 bodů

3. Burlová Kristýna Team Dukla Praha 15 bodů

JUNIORKY

1. Slaníková Nela Roman Kreuziger Cycling Academy

2. Zemanová Kristýna BRILON RACING TEAM MB

3. Hladíková Kateřina BRILON RACING TEAM MB

V kategorii juniorů zvítězil prostějovský Matyáš Koblížek s 29 body před táborským Fialou s 23 body a domácím borcem Danielem Mrázem, který získal 16 bodů.

JUNIOŘI

1. Koblížek Matyáš TUFO PARDUS Prostějov 29 bodů

2. Fiala Matyáš ČEZ Cyklo Team Tábor 23 bodů

3. Mráz Daniel Mapei Merida Kaňkovský 16 bodů

Michal Frantík