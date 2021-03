Terko, jaké jsou první dojmy? Jaké bylo přijetí v novém týmu?

Přijetí týmu bylo velmi příjemné. Bydlím s dvěmi týmovými kolegyněmi, což je skvělé, protože můžeme společně trénovat. Všechno je nové, zvykám si. Líbí se mi, že se tady víc jedná, věci se řeší rychle a hned.

Samozřejmě můj „přítel na telefonu“ je bývalá závodnice žijící v Itálii, Eva Fořtová a z Česka mám podporu od reprezentačního trenéra pana Tomáše Konečného. Ale jak jsem se zmiňovala, moc si to zde užívám.

Předpokládám, že v italském týmu se mluví italsky. Jak velký problém pro tebe představuje jazyková bariéra?

Ano, v týmu se mluví italsky. Jazyk pro mě nepředstavuje velký problém, učím se, je to běh na delší trať. Studuji na Technické univerzitě v Liberci angličtinu a němčinu, takže to momentálně vypadá tak, že ráno mám hodinu angličtiny, na pokoji mluvím s rakouskou kolegyní německy a na tréninku se snažím používat italštinu (už jsem se naučila například non farmi mezzaruota - nepředsazuj).

Jak jsi spokojená s novým týmovým vybavením? Je to velká změna?

Změna to je určitě velká, neměla jsem příliš mnoho času si zvyknout. Jezdíme na kolech Argon. Moc se mi líbí elektrické řazení Sram, přijde mi velmi intuitivní. Oblečení máme od italské značky Rosti, která mimo jiné obléká mužský worldtourový tým AG2R Citroën. Dokonce jsem měla možnost nahlédnout přímo do fabriky. Rosti si zakládá na tom, že všechno oblečení je ručně šité přímo v Itálii, dokonce mi vysvětlovali jednotlivé kroky i to, jak dlouho trvá výroba jednoho dresu. Zajímavé.

V sobotu tě čeká Strade Bianchi, co pro tebe start v tomto závodě znamená?

Znamená to pro mě hodně! Je to můj první závod s novým týmem, první závod kategorie WorldTour, navíc závod s dlouhou tradicí, závod v Itálii. Nebude to lehké, ale moc se těším.

Kdo je Tereza Korvasová

Členka reprezentačního týmu ČR a italského UCI týmu Servetto Makhymo Beltrami TSA.

Dvojnásobná Mistryně republiky v časovce jednotlivců.

Rodačka ze slováckých Vnorov se nejprve věnovala atletice v tamním oddíle AK Hodonín.

Má 13 mistrovských titulů ze středních tratí a 4. místo z MS juniorů v běhu do vrchu.



Následně přesedlala na kolo a začínala s cyklistikou v týmu Sokol Louny, když pak oblékla dres armádního týmu Dukla Praha, kde se prosadila i v tomto sportu do České reprezentace. Čerstvě je členkou italského profesionálního UCI týmu Servetto Makhymo Beltrami TSA.

Strade Bianche, dříve známý jako Monte Paschi Eroica (2007–2008) a Montepaschi Strade Bianche (2009–2011), je jednorázový silniční závod s cílem v toskánském městě Siena. Závod byl poprvé pořádán v říjnu 2007 jako podnik kategorie 1.1 UCI Europe Tour. Od roku 2008 byl přesunut na začátek března a stal se součástí evropské klasikářské sezóny. Start je ve městě San Gimignano a finiš je po 200 km na náměstí Piazza del Campo v Sieně. Na trase závodu se nachází 10 šotolinových úseku o celkové délce 45 kilometrů. Od roku 2015 se koná ve stejný den i 103 km dlouhý závod žen. Výsledky naleznete zde a zde:

