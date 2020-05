JEDNOU

Jednou přijde doba,

kdy čas všechno zúročí,

pak budeš bát se,

pohlédnout mi do očí.

Já vždy miloval Tě,

i Ty jsi tomu chtěla,

pak odlétla jsi,

jak medonosná včela.

Tyrkysové oči

a rudé vlasy měla,

když jsem ji pohladil,

vždy políbiti chtěla.

Znal jsem dívky mnohé,

zlatovlásky, černovlásky,

však od dívky rusovlasé,

vždy nejvíce lásky.

Už dlouho, co jsi odešla,

už mnoho je to let,

Tvou krásu v duši nosím,

já starý jsem už kmet,

to, co bylo kdysi už nevrátí se zpět.

Autor básně: Ivo Jirotka