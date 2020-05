Čas na poezii: Co kdo světu dal

Naši čtenáři nepřispívají pouze texty o zajímavostech ve svém regionu, ale také básněmi. Pokud už dlouho píšete do šuplíku, nebojte se své básně uveřejnit, nikdy není pozdě. Začtěte se do poetické básně od Iva Jirotky, nazvanou Co kdo světu dal…

Všechno je relativní - Albert Einstein | Foto: Čtk