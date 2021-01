BALADA O PLUMLOVĚ

Plumlovské město v krásném je prostředí,

a já tu žiji již mnoho let.

Prožil jsem tu mládí a kus života svého a chci tu zůstat,

než opustím Plumlov na ten druhý břeh.

Plumlovský zámek tu léta stojí na skále vysoké jak mohutný hrad.

A pod ním Podhradský rybník své vlny prohání v krásném to prostředí,

by přecházel turistům zrak.

Kostelík na vršku má též svůj obdiv,

hlas jeho zvonu je slyšet do dálek to dálných.

A také my tu krásnou školu máme a naše žáky dobře vychováváme,

pro jejich budoucnost.

Po stránce sportu je Plumlov na výši,

vychoval sportovce k metám nejvyšším.

ten, kdo chce sportovat, má dobré zázemí,

výchovu mládeže ve sportu v Plumlově málokdo přece ocení.



Kultura v Plumlově ta je však na výši,

od jara do zimy je tu zvláštní chod.

Od hraní divadel a koncertů krásných,

pohádek pro děti po celý rok.

Pro naše občany a pro město Plumlov.

Plumlovské nadšence ve městě máme,

a jejich akce jsou až nevídané,

pod vedením Marka Otruby pracují celý rok,

by kultura v Plumlově měla pokrok.

Z plumlovského zámku je krásná vyhlídka,

pak čeká na vás v zámku to prohlídka,

a v plumlovském zámku svatby se dělají,

tak jak tam hrabata kdysi je také mívala.



Mnoho turistů Plumlovem prochází z celé naší země.

Máme tu krásné město.

Já přeji Plumlovu mnoho dalších let,

by svojí krásou okouzlil turistický svět.

Autor básně: Břetislav Jurníček, Prostějov