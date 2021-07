Sezona borůvek je plném proudu. Modré plody obsahují spoustu zdraví prospěšných látek a jsou vynikající jen tak samotné. Pokud myslíme na své zdraví, měli bychom za léto sníst dokonce kilo a půl borůvek. Dobrá zpráva je, že borůvky své účinné látky tepelnou úpravou příliš neztrácí. A tak není třeba zatracovat ani dobrý, domácí koláč nebo kynuté knedlíky. Co má ráda vaše rodina? Podívejte se, jaké borůvkové dobroty letí u našich čtenářů.

Paní Hana nedá dopustit na bublaninu. Je rychlá a prý vynikající. Její rodina miluje také kynuté knedlíky. Recepty se naučila od své maminky.

Třená bublanina s borůvkami

2 hrnky polohrubé mouky

2 vejce

4 lžíce krupicového cukru

3 lžíce oleje

1/2 prášku do pečiva

20 lžic mléka (případně přidáme dle potřeby)

Žloutky, olej a cukr utřeme, přidáme mléko. Potom vlijeme postupně do mouky promíchané s kypřícím práškem a vypracujeme řídké těsto. Nakonec zamícháme sníh z bílků. Vlijeme do vysypaného pekáčku, posypeme borůvkami a upečeme.

Bublanina podle paní Hany.Zdroj: archiv čtenářky

Borůvkové knedlíky

1/2 kostky droždí

1 lžíce cukru

asi 1 hrnek (250 ml) mléka

3 a půl hrnku hrubé mouky

1 vejce

špetka soli

Droždí smícháme s cukrem a trochou vlažného mléka a nechám vzejít. Do mísy dáme mouku, přidáme kvásek, vlažné mléko s rozmíchaným vejcem a sůl a vypracujeme těsto. Nechám vykynout. Potom vyválíme placku cca 1 cm silnou a skleničkou vykrájíme kolečka. Do středu vložíme borůvky, zakulatíme do tvaru knedlíku a necháme ještě chvíli kynout. Knedlíky vložíme do parního hrnce, nemáme-li tak na pařákovou vložku do hrnce a vaříme v páře cca 10 minut. Záleží na velikosti, lepší jeden roztrhnout a zkontrolovat. Uvařené knedlíky propíchneme vidličkou a podáváme, jak kdo má rád - se strouhaným tvarohem, s kakaem a cukrem, s na másle opečenou strouhankou. Nebo při velké úrodě borůvek ještě přelité žahourem.

Žahour

Borůvky posypeme cukrem dle chuti, přidáme máslo, trochu vody a rozvaříme. Můžeme zahustit škrobouvou moučkou rozmíchanou ve vodě nebo strouhaným perníkem, lze přidat šlehačku.

Kanadské borůvky. Nemají tolik barviva a mají trochu jinou chuť, ale jsou také vynikající.Zdroj: archiv čtenářky

Dort s borůvkovým krémem - Král všech dobrot od čtenářky Petry

Korpus

6 vajec

80 g cukru

120 g hladké mouky

špetka soli

Krém

250 ml mléka

1 vanilkový pudink

60 g másla

2 lžíce cukru

250 g tvarohu

300 g borůvek

+ pro mlsouny 1 šlehačka

Žloutky s cukrem vyšlehejte do pěny, vmíchejte mouku a na závěr sníh z bílků. Upečte ve formě na dort (moje má průměr 24 cm). Po vychladnutí korpus rozřízněte.

Z mléka, cukru a pudinkového prášku uvařte pudink, bude hodně hustý. Vmíchejte máslo a až krém vychladne, zašlehejte tvaroh. Nakonec zamíchejte lehce podrcené borůvky. Natřete na korpus, může vystačit i na stěny dortu. Ale my máme rádi hodně krému, proto jsem krém použila všechen na promazání korpusu a stěny dortu potřela ušlehanou šlehačkou. Odvod dortu pak pohodlně obložíte cukrářskými piškoty. Je to snadné a přitom to vypadá krásně.

Na snímku je dort z jahod. Ale z borůvek je stejně dobrý. Nesmí chybět na žádné naší jarní či letní rodinné oslavě. Zdroj: archiv čtenářky

Recept na kynuté těsto na koláč (určitě se podaří, je rychlé a levné)

500 g hladké mouky

1/4 litru mléka

1,5 dcl oleje

1/2 kostky droždí

1 lžíce cukru

1 malá lžička soli

Z droždí, cukru a mléka připravíme kvásek, přidáme ho do mouky se solí a spolu s olejem a vypracujeme těsto. Necháme vykynout a rozválíme na plech. Posypeme borůvkami a drobenkou.

Drobenka: smícháme máslo, cukr krupici, polohrubou mouku a vanilkový cukr.

Kynutý koláč s borůvkami.Zdroj: archiv

Děkujeme za recepty a přejeme dobrou chuť.

Něco tady chybí? Ano, chybí. Váš oblíbený, rodinný recept pro borůvkovou sezonu. Podělte se s ostatními čtenáři o své kulinářské umění. Na recepty a fotografie se těšíme na e-mailu tipy.morava@denik.cz. Děkujeme.