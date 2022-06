Ať Modche a Rézi pomohou Starosti od starostí! Prostějovské divadlo loutek ožívá

Je tomu už pěkná řádka let, co do literárního světa a velmi brzy i do světa filmového, dokonce ještě světa němého filmu, a později i do světa rozhlasového vstoupila dvojice postarších židovských manželů – poplety Modcheho a jeho rázné a vládnoucí ženy Rézi.

Rézi a její kapižon. | Foto: Ivan Čech