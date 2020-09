Armáda se zapojí do obnovy lesů po kalamitě

Čtenář reportér





Do podzimní obnovy lesů po klimatických kalamitách z posledních let se zapojí také příslušníci Armády České republiky (AČR). Vojáci pomohou s obnovou lesů po kůrovci, suchu a bořivých větrech ve všech čtyřech českých vojenských újezdech. Vyplývá to z aktuální dohody náčelníka generálního štábu AČR Aleše Opaty a ředitele Vojenských lesů a statků ČR (VLS) Petra Krále.

Prostředí Oderských vrchů má své kouzlo. | Foto: Eva Mráčková