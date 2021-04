Kdy jste si slíbili, že už to konečně všechno změníte, protože vás to jen ubíjí? Až děti vyrostou? Až budete mít lepší náladu, a tak dále? Aby mohlo dojít ke změně, musí nejdříve přijít změna přímo od vás a to hned.

 Mluvte a chovejte se k sobě s úctou

Začněte tím, že pokaždé, když se na sebe podíváte do zrcadla, usmějete se a řeknete si, že se máte rádi. Ano, i s těmi kily navíc, celulitidou. Zpočátku ta nejprimitivnější věc pro mnoho z vás bude tou nejtěžší věcí na světě. Každá část těla hraje nepostradatelnou roli v životě. Třeba ty oteklé nohy plné celulitidy vám každý den umožní vstát z postele. Buďte vděční, za to, že vám slouží.

 Přestaňte se srovnávat s ostatními

To, že pro vás vypadají někteří fantasticky, neznamená, že se tak sami cítí a nemají mnohem více starostí než vy.



 Kupte si oblečení, které vám dělá radost a hlavně vám sedí

Jinak se budete donekonečna trápit, protože sice to tričko velikosti S vypadá luxusně a nemůžete už bez něho žít, ale na vaší postavě XXL prostě nikdy vypadat dobře nemůže.



 Nikdo není dokonalý

Pozorujte vaše přednosti – jste chytří, dokážete lidi kolem rozesmát apod. Kdyby vám někdo řekl, že jste hnusní a k ničemu, co by se stalo? Měli byste zkažený den? A tohle děláte vy sami sobě několikrát, a to každý den.



 Přestaňte se neustále vážit

Důležité je, z čeho se hmotnost skládá. Kolik z toho tvoří svaly, tuky, voda?

 Jezte pestře, pravidelně, vyváženě

Rozhodně se nepouštějte do diet, které vám, pokud nejsou pod dohledem lékaře, rozhodí metabolismus i psychiku.



 Stanovte si reálnou motivaci a cíl

Trýznit sebe nereálným očekáváním, jako například zhubnout za měsíc 15 kg vede k syndromu vyhoření. Pokud podobného cíle drastickou metodou dosáhnete, zaručuji vám, že do pár měsíců, budete mít kila zpátky i s bonusem pár kil navíc a psychika na tom bude ještě hůře než na začátku.



 Starejte se o své tělo

Dejte mu to, co mu udělá dobře – masáže, kosmetika, výživná strava, pohyb, meditace a další.



 Buďte trpěliví

Rychlo zázraky vedou jen ke zklamání, i když to tak zpočátku nemusí vůbec vypadat.



A co na závěr? Vezměte zodpovědnost do vlastních rukou a jděte vpřed svému spokojenému já. Ne za týden, měsíc, rok, ale udělejte první krok již dnes.

Pavlína Podloučková

Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví, Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Technik požární ochrany, Certifikovaný poradce pro výživu

Kontakt: 605 300 835, www.zdravevestrave.cz, www.facebook.com/Zdravevestrave1/