Přirozená potřeba pohybu dnes klesá a my ho do našeho života musíme znovu vrátit. Není to ale jednoduché – všichni musíme překonat lenost a nedostatek času, protože máme spoustu jiné práce, než se jít každý den projít, zacvičit si, zkrátka být vědomě aktivní.

Dvě třetiny Čechů přitom vůbec nesportují, a to se následně projevuje ve výskytu civilizačních onemocnění. O pravidelném pohybu přitom můžeme mluvit jako o léku – ten, kdo se hýbe, je v dobré kondici a případné nemoci lépe zvládne.

Pravidelný pohyb je elixír dlouhodobého zdraví i okamžitého přísunu energie a pocitu radosti,“ říká Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz a České komory fitness, a přidává několik rad, jak pro pravidelný pohyb získat potřebnou motivaci i vůli.

7 rad pro radost z pohybu:

1. Začněte už ráno

„Pokud je to jen trochu možné, naplánujte si pravidelné cvičení do ranních hodin, kdy máte nejvíc energie a hlava ještě není zatížená pracovními úkoly. V průběhu dne pak přibývají povinnosti, naše vůle slábne a je velmi snadné vynechat pravidelné cvičení s výmluvou na množství práce,“ doporučuje Jana Havrdová.

2. Fitko za rohem

Místo, kam docházíte za sportem, ať už je to fitness centrum, plavecký bazén nebo tenisový kurt, by mělo být co nejblíže vašemu bydlišti. Pokud je cesta komplikovaná a doprava zdlouhavá, snadno se na ně sami sobě vymluvíte.

3. Odměna

Za vynaloženou námahu je třeba se odměnit. Dát si po cvičení v cukrárně sachr se šlehačkou nedoporučujeme, ale domluvit si blízko fitka rychlé kafe s kamarádkou nebo třeba návštěvu sauny, je určitě dobrý nápad, který ještě podpoří chuť jít si zacvičit.

Zdroj: www.fisaf.cz

4. Termín v diáři

„Osvědčilo se mi poznamenat si termín cvičení do diáře úplně stejně, jako si zapisuji pracovní schůzky nebo setkání, které mají pevný začátek a konec. Při každém pohledu do diáře si tak uvědomím, že daný čas je zablokovaný, a nemůžu si tedy na tu dobu plánovat už nic dalšího,“ vysvětluje Jana Havrdová z Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz.

5. Sparing partner

K motivaci jít sportovat velkou měrou přispěje, pokud máte osobního trenéra nebo společníka se stejným zájmem. A nemusí se jednat jen o párové sporty, jako je tenis nebo badminton. I běhání nebo projížďka na in-linech bude ve dvou zábavnější! A hlavně – určitě se budete víc snažit dorazit na trénink, abyste sparing partnera nezklamali.

6. Včasná příprava

K motivaci a chuti vyrazit za sportem přispěje, pokud si tašku nebo batoh s věcmi na cvičení připravíte den předem. Hledat čistý dres nebo tenisky až těsně před odchodem na trénink, zbytečně zdržuje, a navíc ani trochu nepřidá na dobré náladě.

7. Hezké sportovní oblečení

Nejen ženy se budou cítit při sportu o 100 % lépe v moderním, funkčním a dobře padnoucím oblečení, než když si vezmou staré tričko a tepláky. „Pěkné sportovní oblečení funguje jako skvělá motivace i odměna. Můžete si třeba říct, že když zvládnete dva měsíce pravidelně docházet do fitka a ani jednou se na nic nevymluvíte, máte právo vybrat si nový kousek do svého sportovního šatníku,“ dává závěrečný tip Jana Havrdová.

Zuzana Rybářová

