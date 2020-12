„Potřebovali nás tady, tak jsem šly. Nediskutovaly jsme,“ reagovaly téměř jednohlasně devatenáctiletá Tereza Geržová a o rok

Zdroj: Deníkmladší Regína Indráková.

Nebylo to však bez obav. Obě měly strach. A velký.

„Ano, nebudeme nic zastírat. Nevěděly jsme do čeho jdeme, jak to bude na oddělení vypadat, co přesně po nás budou požadovat,“ ohlédla se do poloviny října Regína, která je z Bohuňovic.

Strach z málo známé infekční nemoci a podmínek na covidovém oddělení však postupně opadl a studentky se soustředily na zadané úkoly.

„Pomohlo, jak skvěle se k nám na oddělení chovali. Podpořili nás, když cítili, že jsme nejisté,“ popisovala Tereza, která bydlí ve Šternberku.

„Overal? Práce v něm je hodně náročná. Musely jsem si na něj zvykat. Po týdnech s ním ale spojujeme hlavně jistotu a pocit bezpečí,“ dodala Regína.

Po práci ještě učení

Pro studentky čtvrtého ročníku zdravotnické školy platí pracovní povinnost po dobu nouzového stavu. Na covidovém oddělení nyní pracují tři dny v týdnu a na dva dny jezdí do školy v Hranicích. Když jsou v práci, výuka někdy probíhá i večer. To už mnohdy studentky padají únavou. Zároveň dostávají materiály k samostudiu.

„Představte si, že přijdete ze služby v nemocnici domů a máte se ještě učit. Kombinovat práci a školu, to jde těžce, ale musíme vše dohnat,“ prohlásila odhodlaně Terezka.

Na covidovém oddělení se obě studentky věnují především základní ošetřovatelské péči. Už si však vyzkoušely i odbornější výkony.

„Například odběry a kapačky. Ale především se věnujeme ošetřovatelské práci,“ popisovala nasazení Regína.

„Komunikujeme s pacienty, aby se necítili osamoceně. To je velice důležité,“ doplnil Tereza.

Covid pozitivním pacientům, kterým se často špatně dýchá a jsou celkově schváceni, není moc do řeči.

„Triky? Ráno to zkoušíme například otázkou, jak se pacient vyspal. Někdy se dozvíme o snech, které se mu zdály, a díky tomu můžeme odpoutat chmurné myšlenky pacienta jinam,“ vysvětluje Regína.

Tváří v tvář smrti

Obě se na oddělení setkaly tváří v tvář smrti. Regína vůbec poprvé v životě.

„Pán nám umíral před očima. Cítila jsem bezmoc, smutek,“ leskly se oči mladší ze studentek.

Emocí prožily za měsíc a půl na šternberské interně nezměrně.

„Dlouho určitě nezapomeneme na pána, který měl velkou dušnost. Věnovaly jsme se mu, povzbuzovaly ho. Když se mu trochu ulevilo, přišly jsme za ním a on nás vzal za ruce a plakal. Děkoval a plakal,“ popisovaly obě.

„Nic silnějšího jsem v životě nezažila,“ svěřila se Tereza.

Obě se během drsné covidové praxe ujistily v tom, že studují přesně to, co chtějí dělat celý život.

„Je to fyzicky i psychicky náročná práce, ale je to přesně ono. Naplňující. Tady jsme se v tom utvrdily,“ shodly se studentky.

V nemocnici budou letošní maturantky zřejmě až do konce nouzového stavu.

„Pak se naplno vrhneme do učení. Jsme už ve velkém stresu, ale věřím, že vše doženeme a maturitu uděláme co nejlépe. Navíc budeme silnější, samostatnější a o velké zkušenosti bohatší,“ uzavřely Tereza Regíny.

Obě chtějí po maturitě pokračovat ve studiu na vyšší zdravotnické škole a nevylučují ani vysokoškolské studium zdravotnických věd v Olomouci.