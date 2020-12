„Úterky bývají nejrušnější, protože lidé objednávají zboží o víkendu a během pondělí se to sváží na depo. Dnes ale máme v počtu Zdroj: Deníkzásilek na rozvoz rekord,“ říká vedoucí depa Hana Palčová. V porovnání s loňskem jde o třetinový nárůst u balíků, v případě objednávek z e-shopů je číslo vyšší dokonce o sto procent.

Situaci ovlivnila pandemie nového typu koronaviru. Lidé letos začali více využívat nakupování přes internet a doručování zboží až domů. V předvánočním období zájem o tyto služby očekávaně vzrostl.

„Běžně je tu tak 80 kurýrů, kteří začínají v šest hodin. Dneska jich tu je 120, začali už v půl šesté. Pomáhá jim 26 brigádníků na skladě,“ upřesnila manažerka.

Z pásu do kóje

Červenočerná armáda vyzbrojená skenovacím přístrojem (MDU) míří na jednotlivé zásilky, které se vezou na páse ze skladu přes obrovskou halu přímo k šoférům. Ti musejí znát význam nalepených kódů, aby věděli, pro kterou trasu je balík určený nebo kdy má být doručen. Svoje balíčky si každý hromadí v kóji, ostatní pouští dál po směru jízdy pásu.

Zásilky se špatně označenou adresou či určené pro pozdější rozvoz dostávají příslušný infoštítek a jsou odkládány na zem. Vybraní pracovníci je pak sesbírají, dají zpět na pás, naskenují a uloží ve skladu.

„Každý sken je důležitý, aby příjemce při využití přiděleného kódu věděl, co se s jeho zásilkou děje, a abychom my měli přehled,“ zdůrazňuje Hana Palčová.

V pohodové atmosféře

Sama by si mohla přispat, případně věnovat se práci ve vyhřáté kanceláři. Do zaměstnání však chodí zároveň se svými podřízenými, aby jim pomáhala, radila, chválila je a motivovala. I proto navzdory hektickému období v depu panuje pohodová, až téměř rodinná atmosféra.

Letos v prosinci ji navíc obohacují svačinky z olomoucké restaurace Kamel club. Zaměstnanci DPD v Horce každý den obdrží 150 porcí řízků či polévek, jejichž zakoupením chce společnost podpořit podnik v těžkých časech a zároveň poděkovat svým lidem za ochotu a nasazení. Kamel club vstřícně doručuje pokrm už v půl sedmé ráno. Na trasu tak muži a ženy nevyjíždějí hladoví.

Lepší je nakládat si sami

Skenováním zásilek si kurýr vytváří rozvozový list, který se mu nahrává do MDU. Podle něj si rovnají zásilky do kóje a následně do auta tak, aby u žádného zákazníka nemuseli balík dlouho hledat a složitě vyhrabávat. Jako první do dodávky míří věci pro posledního adresáta, pro toho prvního je zboží co nejblíže zadním dveřím.

„Proto je lepší, když si to naložíme sami. Kdyby to dělal někdo za nás a my pak jen rozváželi, byl by v tom zmatek,“ shodují se profesionální řidiči.

Příjem, třídění a nakládání rekordních 16,5 tisíce zásilek trvá přibližně do 9 hodin. Vozidla postupně vyrážejí do terénu. Obsluhují nejen Olomoucký kraj, ale také část Zlínského, Moravskoslezského a Pardubického regionu.

Doručovatelé jsou na trasách déle než mimo sezonu, někteří až do večerních hodin. Cestou zpět do Horky tradičně svážejí zásilky určené k odeslání na jedno z dalších třinácti tuzemských dep DPD nebo do centrálního překladiště u Prahy. O ně se pak stará odpolední a večerní směna brigádníků, která zároveň kurýrům na ráno předchystává nové balíky.