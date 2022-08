Česko, země pohádkových jezer. Rekultivací vznikly opravdové vodní poklady

Svahy a vrcholek kopce je nyní dostupný třemi vyhlídkovými stezkami, které propojují hlavní místa výhledů a vytvářejí novou okružní cestní síť. „Návštěva lomu v Horní Bečvě určitě stojí za to, a to i pro cyklisty, kteří si zde mohou na chvíli odpočinout,“ konstatoval například Filip Mátl, který místo již navštívil.

Líbí se i porotě klání Česká cena za architekturu 2022, která vyhlídku zařadila do finálové nominace.

Jak uvádí architekti, mírnější trasa vede nově vysázeným lesem se směsicí místních druhů dřevin. V místě sedla pod skalnatým vrcholkem návštěvníci vystoupají na malou vyhlídkovou piknikovou plochu. Vyhlídková plošina je oddělena od okolí nízkými suchými zídkami. Ty slouží k posezení a vyhlídce do údolí řeky Bečvy přes přehradní nádrž.

Strmější trasa vede kousek za korunou lomu. Cestou je umístěna kovová vyhlídková lávka – tedy malá vyhlídka je odpočinkovým místem při výstupu prudkým svahem a zároveň návštěvníkům nabízí zajímavý pohled na stěnu lomu.

To nejlepší je na vrcholu kopce. Zde jsou umístěny tři vyhlídkové objekty ve tvaru prázdné krychle. „Terén nemají narušit. Jsou jen jakýmsi architekturou vymezeným volným prostorem, který má vybízet k zastavení a spočinutí uprostřed lesa. Hlavní vyhlídka je umístěna přímo na vrcholu a umožňuje výhled přes lomovou stěnu do okolní krajiny luk a strání. Zbylé dva vyhlídkové body jsou vytvořeny jako místa pro pobyt, zamyšlení a posezení při pohledu do interiéru lesa,“ přiblížilo myšlenku díla trio Baroš, Nečaský a Strnadel.

Pro vybudování stezek a opěrných zídek byl použit jako hlavní stavební materiál kámen a šotolina přímo z lomu.