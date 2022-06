„Oběhl jsem naráz hranice celého státu.“ Tuto větu by mohli v případě Vatikánu prohlásit i ti nejméně zdatní běžci. U státu o celkové rozloze 0,44 kilometrů čtverečních takový výkon nijak zvlášť dobrou kondici nevyžaduje. Italsky Città del Vaticano je nezávislým městským státem, který se nachází v samotném srdci Říma. Může se pochlubit přídomkem nejmenší stát světa a žije tam přibližně tisíc obyvatel.

Vatikán je důležitým místem zejména pro příslušníky římskokatolické církve. Žije tam totiž papež, který je zároveň hlavou státu. Sídlí převážně v Apoštolském paláci. Jak je uvedeno na severu Rome.net, tento komplex budov obklopený nádhernými zahradami je přístupný veřejnosti, zájemci se však musí předem rezervovat.

Vatikán se stal nezávislým státem 11. února 1929, když papež Pius XI. a Mussolini podepsali Lateránskou smlouvu. Historie tohoto místa však sahá samozřejmě do mnohem dávnější minulosti.

Monako

Krásou a slávou daleko překonává své malé rozměry druhý nejmenší stát světa Monako. Oficiálním názvem Monacké knížectví je městským státem na středomořském pobřeží Francouzské riviéry (známé též jako Azurové pobřeží – pozn. red.), který leží na ploše lehce přesahující dva kilometry čtvereční.

Monako se řadí mezi nejluxusnější světová turistická letoviska. Pochlubit se může nádhernou přírodou, slavným závodem Velká cena Monaka, který je součástí mistrovství světa Formule 1, či kasíny v části Monte Carlo. Jak připomíná například server Britannica, Monte Carlo je považováno za symbol hazardu a bezostyšného rozhazování peněz.

Právě peníze jsou to, co obyvatele tohoto maličkého státu spojuje asi nejvíce. Monako je totiž daňovým rájem, čímž přitahuje ne příliš poctivé podnikatele z celého světa. Pro jednotlivce tam neexistuje žádná daňová povinnost. V současnosti se počet obyvatel Monaka pohybuje kolem 38 tisíc.

Nauru

Bronzová medaile a titul třetí nejmenší stát světa co do rozlohy patří Republice Nauru. Jedná se o ostrovní stát v jihozápadním Tichém oceánu a zaujímá pouhých 21 kilometrů čtverečních. Server Britannica upřesňuje, že se Nauru nachází zhruba 1300 kilometrů severovýchodně od Šalamounových ostrovů a jeho nejbližším sousedem je ostrov Banaba, který leží 300 kilometrů východně.

Státním zřízením království v čele s prezidentem je rozděleno do 14 okresů. Nemá žádné hlavní město, ale vládní úřady se nacházejí v okrese Yaren. Jak je uvedeno na webu Wonders List, dříve co do životní úrovně bývalo Nauru skutečným rájem. Ekonomika byla založena na těžbě fosfátů, ale od roku 2001 se situace zcela změnila. V té době byly totiž zásoby fosfátů vyčerpány, státní rozpočet je nyní závislý na australských grantech a republika se pohybuje na hranici bankrotu.

Tuvalu

Jen o něco málo větší než Nauru je čtvrtý nejmenší stát světa. Jmenuje se Tuvalu a zabírá plochu pouhých 25 (dle některých zdrojů 26) kilometrů čtverečních. Jak přibližuje server The Facts Institute, jedná se o skupinu devíti malých ostrovů v Oceánii, z nichž pět jsou korálové atoly a ostatní čtyři tvoří pevninu.

Dříve se tento ostrovní stát jmenoval Elliceovy ostrovy a byl součástí Spojeného království. V roce 1978 se však dnešní Tuvalu stalo nezávislým státem, jehož „hlavou“ je však nadále britská královna.

Na výše zmíněném serveru The Facts Institute se můžete o tomto maličkém státě dočíst hned několik zajímavostí. V Tuvalu například nenajdete žádné bankomaty a nezaplatíte ani kartou. Návštěvníci si tak musí vzít na svůj pobyt dostatečně velký obnos v hotovosti. Těch návštěvníků ostatně není moc. Tuvalu je totiž nejméně navštěvovanou zemí světa, ročně tam zavítá jen zhruba dva tisíce turistů. Tento stát také nemá armádu, čímž se řadí k jen 22 zemí světa, které nemají žádné ozbrojené síly.

Místní mají velký problém s vodou. Na území nejsou žádné přírodní řeky ani potoky, takže jako pitná voda slouží pouze ta dešťová. V roce 2011 muselo Tuvalu po dlouhém období sucha dokonce vyhlásit výjimečný stav. Z Nového Zélandu tak byla do Tuvalu přepravována sladká voda a odsolovací zařízení.

San Marino

Pětici nejmenších států světa uzavírá se svými 61 kilometry čtverečními San Marino. Leží v italském vnitrozemí nedaleko turistického centra Rimini. Je jednou z pouhých tří enkláv na světě (oddělená část území, která je zcela obklopená územím jiného státu – pozn. red.). Dalšími dvěma jsou Vatikán, který – jak již víme – je také v Itálii, a Lesotho obklopený Jižní Afrikou.

San Marino je nejen v pětici nejmenších států světa a v trojlístku enkláv, ale má také jedno prvenství. Podle The Facts Institute se jedná o nejstarší dochovaný suverénní stát na světě a nejstarší konstituční republiku (tedy ne monarchii). Vznik San Marina se datuje až do roku 301 našeho letopočtu.

A závěrem jeden ne příliš lichotivý, ale zajímavý fakt; San Marino má nejhorší národní fotbalový tým světa. Ten trvale zaujímá poslední příčku světového žebříčku FIFA a za uplynulých jednatřicet let má na kontě jedinou výhru a šest remíz.