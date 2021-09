Přes veškerá zkoumání ale původ a pravidelný tvar videčských kamenných koulí stále zůstává zahalený závojem tajemství. A přinejmenším stojí za to, zajet se na tento fenomén podívat na vlastní oči.

O seriózní výzkum koulí se pokoušeli také vědci. Zjišťovali například jejich stáří. Z odebraných vzorků a v nich nalezených zkamenělých schránek foraminifer (živočichů žijících v třetihorách) zjistili, že koule vznikaly zhruba před 55 až 60 miliony let. Odborníci bádali také po složení koulí, přičemž využili řady vědeckých metod. Zjistili, že vnitřní stavba těles se neliší od okolních hornin.

Kostarika ovšem není jedinou zemí, která se může pochlubit takovým unikátem. Podobné útvary lze vidět také na Valašsku. Konkrétně ve Vidči, vesnici s necelými dvěma tisíci obyvatel nedaleko Rožnova pod Radhoštěm. „Je to naše rarita. Koule jsou k vidění například u obecního úřadu, u kostela a také v bývalém lomu,“ říká starosta Vidče Pavel Drda.

