Pendleři nemusí mít do Rakouska testy na covid. Německo chce zavřít hranice

Redakce Redakce ČTK ČTK





Povinné testování pendlerů na koronavirus při cestách do Rakouska, které mělo začít v pondělí 1. února, se zatím odkládá. Na twitteru to dnes uvedlo ministerstvo zahraničí. Podmínky tedy zůstávají stejné jako dosud, Češi pravidelně dojíždějící do práce či školy nemusí předkládat testy. Jednání na toto téma budou pokračovat. Naopak německá vláda se pak chce do pátku dohodnout na zákazu vstupu z oblastí s nakažlivějšími mutacemi koronaviru. Britská mutace covidu se objevila už i v Česku.

Folmava | Video: Lenka Vajchartová / facebook.com