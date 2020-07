Pro odvážlivce se tu nachází samotné Peklo a vytesané čertí hlavy do skály. Ty jsou po Mount Rushmore druhé největší na světě. V bývalém vojenském areálu naleznete množství aktivit pro celou rodinu. Přečtěte si další tipy Deníku na místa, která stojí za návštěvu.

1. Mšenské pokličky

Skalní útvar nad Kokořínským dolem nese název Mšenské pokličky. Přes dvanáct metrů vysoké pískovcové kužely jsou nahoře přiklopeny až metr a půl tlustými deskami – pokličkami. Skály jsou vrcholem všech skalních útvarů Máchova kraje. Dostupné jsou jak po modré značce ze Mšena, tak i autobusem, který staví jen 250 metrů daleko.

2. Peklo

Samotné peklo na zemi se nachází nedaleko České Lípy. Malá chráněná oblast Peklo v minulosti sloužila jako úkryt vesničanů před verbíři či vojsky. V současnosti tudy vede naučná stezka a rostou bledule. Ty jsou v jarních měsících hlavním tahákem pro turisty. Mimo tuto dobu na vás však čekají nádherné skalní reliéfy, vyobrazující Friedricha Nietzscheho a Richarda Wagnera.

3. Máchovo jezero

Máchovo jezero sice není ani tak jezero jako rybník, nicméně přesně tady pobýval Karel Hynek Mácha, když dával vzniknout slavné básni Máj. Její děj je tak zasazen právě do jeho okolí. Samotný rybník nechal ve čtrnáctém století založit Karel IV. Dnes je využíván především k vodní rekreaci a kempování. Uprostřed jezera se nacházejí dva ostrůvky, ty jsou však veřejnosti nepřístupné.

Nevíte, kam na výlet po České republice? Inspirujte se speciálem Deníku Češi v pohybu ZDE.

4. Bezděz

Nedaleko Máchova jezera se na kopci rozkládá jedna z nejhezčích zřícenin Česka – Bezděz. Ten byl postaven roku 1264 za vlády Přemysla Otakara II. a později tam byl vězněn Václav II. se svojí matkou. Hrad má čtyři části. Dvě nádvoří, věž a sklep. Ani Bezděz se nevyhnul spojení s peklem a věž nese jméno Čertova. Součástí je také kaple a Křížová cesta. Vše je veřejně přístupné.

Zdroj: Deník

5. Kokořín

Romantické hrady k Máchově kraji neodmyslitelně patří. Kokořín dal dokonce název celé oblasti Kokořínska. Na rozdíl od drsného středověku na Bezděze, zde na vás dýchne také umění z expozice romantického umění pod zdobeným stropem od malíře Fishera. V minulosti byl hrad nejprve dobyt husitskými vojsky a později zařazen mezi prokleté hrady. Takové hrady se kvůli dobré strategické poloze nesměly udržovat, aby nemohly být použity v případné válce.

6. Čertovy hlavy

Druhé největší reliéfy hlav na světě vytesané do skály naleznete v borovém lese nad obcí Želízy. Ty největší jsou hlavy amerických prezidentů na Mount Rushmore. Devět metrů vysoké hlavy čertů vytvořil do pískovce Václav Levý. Zub času a lidská nekázeň si na hlavách vybraly svou daň, stále se však jedná o unikáty. Dostupné jsou po modré značce z přilehlé obce Klácelka.

7. Hradčanské stěny

Část velké pískovcové oblasti s největší členitostí terénu nese název Hradčanské stěny. Díky zvětrávání se zde vytvořila síť malých skalních měst. Dále vznikla řada útvarů jako Psí kostely či Skalní brána. Brána

samotná je dost velkým lákadlem, jelikož se jedná o krajový unikát.

Mám rád jídlo a gastronomii

BURGER VE STÍNU HRADU

Přímo ve stínu hradu Bezděz se nachází malebná hospůdka S Láskou Karel. Ta zaujme názvem a jídlem rozhodně nezklame. Vyhlášené jsou místní burgery, na které sem jezdí stejně lidí jako na zmíněný hrad. Domácí housky, chleba a dezerty jsou u Karla pekařským uměním, které byste neměli minout. Pro nadšence pálivých jídel je tu do burgerů nabídka chilli papriček.

KRÁLOVSKÁ ŽEBRA

V bývalém vojenském objektu plném skal nečekejte žádné načančané restaurace. To ale neznamená, že si nepochutnáte. Hospoda u Grobiána je mimo jiné slavná pro svoje výborná žebra. Tamní pokrmy především dobře zaženou hlad po pořádné túře. Žebra spláchnete výběrovým lokálním pivem.

TRAMPSKÁ ZASTÁVKA

Přímo uprostřed lesa stojí dřevěná trampská hospoda Na Skalce. Místo je ideální zastávkou pro všechny typy turistů. Houbaře, výlety s dětmi, cyklisty i staré zálesáky, kteří po třech dnech potřebují spláchnout chuť lančmítů. Husu nebo humra tu sice nenajdete, jídlo je však dobré a zaručeně vám dodá sílu na cestu.

KAM NA DOBRÉ PIVO

Lobečské pivo je v tamním pivovaru vyráběno stoletou metodou za použití ruční práce. Pro výrobu piva používají neupravené suroviny a kokořínskou vodu, díky které vzniká unikátní světlé pivo. Nabídka piv je tu opravdu široká. V pivovaru jsou možné prohlídky, které seznámí návštěvníky s celým procesem výroby.

Zdroj: Deník

Mám rád klid a pohodu

TIP NA VÝLET

Z obce Blíževedly je to necelý kilometr na zříceninu skalního hrádku Hřídelík. Část hradu je sice téměř pryč, některé místnosti jsou však vytesány do skály. Komu by necelý kilometr z mírného kopce nestačil, může dále vyrazit do historického města Úštěk či jinou zříceninu v okolí.

WELLNESS

Přímo pod hradem Kokořín ve stejnojmenném hotelu si můžou návštěvníci zajít do sauny, na masáže nebo relaxovat ve vířivce. Kdo by si chtěl před relaxací trošku zamakat, pro toho je tu fi tness centrum, které nabízí krom posilovacích strojů také rotopedy. K dispozici je i masáž čokoládou.

KONDIČNÍ OKRUH

Pohodová okružní procházka, při které posílíte tělo i ducha, se line kolem Kokořínského dolu. Trasa prochází vyhlídkou i skalním převisem U bobříka odvahy. V závěru vás lehce potrápí stoupání po kamenných i dřevěných schodech. Poté už následuje jen mírné stoupání krásným borovým lesem. Odtud je cesta už jen z kopce a okruh končí za rozcestí Na Panském, kudy se jde zpět do dolu.

TEXT: KAROLÍNA LUNDOVÁ, ONDŘEJ MAREČEK