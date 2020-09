Autobus byl na hranicích odstaven. Celníci se prý k lidem nechovali korektně a lidsky, čtyři osoby musely absolvovat výslech. Až po dlouhých čtrnácti hodinách vyjednávání byl autobus propuštěn. Během celé doby dostali účastníci zájezdu včetně malých dětí pouze malou vodu k pití a až v odpoledních hodinách po vyjednávání s konzulem bylo umožněno, aby policie přivezla klientům pizzu, kterou hradila cestovní kancelář.

"Byla to obrovská bezmoc. Celníci nám sebrali doklady od autobusu, zadrželi jednoho řidiče. Nevěděli jsme, co nás čeká. Zůstali jsme odstavení s autobusem na hranicích, navíc v třicetistupňovém vedru," líčila Kateřina Macourková z trutnovské cestovní kanceláře T SPLIT TOUR nepříjemný zážitek. Mezi klienty bylo sedm dětí, ale také lidé starší 70 let.

"Byla to složitá situace a velké vypětí, které někteří klienti, po dlouhé době čekání a slibů, již těžce zvládali. Všem klientům patří veliké díky za zvládnutí této náročné situace," řekla Kateřina Macourková.

Ostrá výměna názorů

Proč k situaci došlo? Vše způsobila ostrá výměna názorů mezi řidičem a maďarskou policistkou celní správy poté, co na její pokyn museli všichni cestující opustit autobus kvůli kontrole. Nařídila probudit spící děti i druhého řidiče autobusu, který vykonával povinnou pauzu na další výkon. Chorvatský celník o chvilku dříve poslal ven pouze dospělé osoby a děti nechal spát, včetně druhého šoféra.

"Šofér byl probuzen a následně napadán pro špatně otevřený zavazadlový prostor, který jiným způsobem otevřít nelze. Celníci ho peskovali za to, že nechce v autobuse vzbudit malé děti kvůli tomu, aby vystoupily na celní kontrolu ven.

Došlo i k fyzickému kontaktu mezi nimi," popisuje případ jednatelka trutnovské cestovní kanceláře T SPLIT TOUR Jana Kubíčková. "Jak fyzický kontakt proběhl, zatím nemůžeme více komentovat kvůli probíhajícímu vyšetřování," dodala.

Situace se měla podle svědků odehrát tak, že řidič se s celnicí dohadovali. On si chtěl vyfotit identifikační čísla celnice a volat na ambasádu. Podařilo se mu jednu celnici v hraniční budce vyfotit. Poté se otočil a chtěl se podívat do telefonu, načež ho druhá celnice chytla za rameno. Zrovna za to, na které byl řidič nedávno operován. Řidič se v pudu sebezáchovy ohnal, snažil se ji setřást a maďarská celnice upadla.

Řidič byl zadržen na 72 hodin

Incident na hraničním přechodu Goričan v noci z 12. na 13. září dopadl tak, že řidič autobusu skončil tvrdě zpacifikován čtyřmi celníky na zemi v poutech a byl na 72 hodin zadržen, kdy nemohl ani kontaktovat ambasádu o pomoc. Po propuštění z maďarské cely bude souzen na svobodě.

"Naší prioritou bylo dostat autobus s klienty do České republiky a urychlit proces výslechů tak, aby plně naložený autobus mohl pokračovat dál v cestě. To se nám bohužel kvůli laxnímu přístupu českého konzula v Maďarsku a soudního překladatele dařilo velmi těžko," konstatovala jednatelka trutnovské cestovní kanceláře T SPLIT TOUR Jana Kubíčková.